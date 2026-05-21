Especialista en alquileres contó que la inmobiliaria no te debe cobrar en efectivo: "No te pueden obligar..."

El mercado inmobiliario suele ser un dolor de cabeza para cientos de inquilinos. Entre las cláusulas abusivas y las exigencias de los propietarios, una de las dudas más frecuentes es si te pueden obligar a pagar el alquiler en efectivo de forma presencial.

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Un video viralizado en TikTok por la cuenta @abogadadealquileres ha puesto claridad sobre este tema, revelando los derechos legales que amparan a quienes rentan una propiedad.

Muchos inquilinos se ven forzados a movilizar grandes sumas de dinero mes a mes, asumiendo riesgos de inseguridad innecesarios. Sin embargo, la normativa vigente ofrece un respaldo contundente frente a estas prácticas. " No te pueden obligar a que lleves el efectivo mes a mes a la inmobiliaria" , comenzó contando la creadora del video.

De acuerdo con lo expuesto por la influencer en derecho inmobiliario, la Ley 25.345 de Bancarización establece de forma clara que todos los pagos superiores a los mil pesos deben ser bancarizados. Esto significa que ninguna inmobiliaria o propietario puede exigir de manera unilateral el billete físico como única vía de cancelación.

El contrato de alquiler no está por encima de las leyes nacionales. Aunque firmes una cláusula de pago en efectivo, esta carece de validez legal si vulnera tus derechos. "La inmobiliaria no puede decidir como vas a pagar", narró.

Viral La abogada contó los detalles de ser inquilino y tener que pagar un alquiler en efectivo. Web

El propietario está obligado a facilitar los datos de una cuenta bancaria (o plataformas electrónicas autorizadas) para que el inquilino pueda realizar una transferencia o depósito. Además, la letrada anuncia que "el inquilino tiene derecho a contar con un comprobante de pago".

Derechos clave que todo inquilino debe conocer

Medios alternativos: Tienes derecho a solicitar el CBU para transferir, evitando traslados riesgosos con efectivo.

Comprobante obligatorio: Todo pago de alquiler debe contar con su respectivo comprobante o factura legal.

Invalidez de cláusulas abusivas: Ninguna disposición privada puede desplazar el cumplimiento de las leyes vigentes.

Conocer estas herramientas normativas es fundamental para evitar abusos en el sector inmobiliario. Si te encuentras en esta situación, recuerda que la ley te respalda para exigir canales de pago electrónicos, seguros y transparentes.