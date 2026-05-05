Un carnicero contó por qué no se debe pedir milanesas de carne de esta forma: "Decile que la querés..."

Uno de los errores más comunes al comprar milanesas preparadas es que queden con un tono rojizo después de cocinarlas. Según Marito Laurens, carnicero e influencer argentino, esto ocurre porque “le hicieron de alguna carne que ya había perdido el frío o cortes que usualmente no son para milanesa”.

En un video que se volvió viral en TikTok , explicó: “ Alguna vez compraste milanesas de carne preparadas y te quedaron todas rojas , eso es porque no me conocías a mí”.

Cómo pedir el corte correcto para una milanesa jugosa

El primer paso clave, según Marito, es el momento de hacer el pedido de la carne: “Decile que la querés mariposa, pero que no la corte hasta el fondo”. Esto permite abrir la carne como un libro, formando una pieza grande y pareja sin separarla completamente, ideal para una milanesa abundante y jugosa.

“Una sola milanesa, primero que a mí la milanesa no me gusta fina. Vamos a pedirle que corte, ¿qué vamos a hacer? Cuadrada, mi favorita”, detalló en el corto que se hizo viral.

Este método evita que se usen cortes de carne inadecuados y mejora la cocción. El resultado: una súper milanesa, como él mismo la llama.

Condimento perfecto con ingredientes caseros

Luego del corte, Marito sugiere distribuir sal, perejil y ajo directamente sobre la milanesa: “a toda la milanesa la vas a presentar… perejil 30g sí y 2 dientes de ajo… con la mano lo vas a mezclar”. Esa mezcla deja una capa de sabor antes de pasar por huevo y pan rallado.

Carne El famoso carnicero contó cuál es el truco para que te den la mejor carne para milanesas. Web

Claves del rebozado para que queden doradas

El carnicero enfatiza usar 3 huevos por kilo de milanesas y batir bien: “Lo que vas a hacer es mojarla… y ahí directamente la pasás por el pan rallado… tuqui tuqui”. Luego, tras empanar, se recomienda dejar unas milanesas encima de otras para que absorban bien los condimentos.

Qué pasa si te quedan rojas

Según Marito, el problema no es la receta sino la elección de carne: “La milanesa cuando te queda en roja es porque le hicieron de alguna carne que ya había perdido el frío… o cortes que usualmente no son para milanesa”.

Subraya la importancia del corte correcto y el estado de la carne.