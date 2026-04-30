30 de abril de 2026 - 10:34

Un carnicero avivó a los clientes y contó la estafa que hacen para vender carne molida: "Una banda de plata"

Una advertencia sobre el momento en el que pedis este tipo de carne se volvió viral en redes sociales.

El famoso carnicero contó cuál es el truco con el que los clientes salen con menos carne del local.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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Un video viral en TikTok, protagonizado por Marito Laurens, dejó al descubierto una de las trampas con las que los carniceros logran vender menos carne a más precio sin que los clientes sospechen.

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El famoso carnicero contó cuál es el truco con el que los clientes salen con menos carne molida del local.

El famoso carnicero contó cuál es el truco con el que los clientes salen con menos carne molida del local.

Comprar carne molida de este modo es una estafa

El error más común es pedir carne picada especial y que el carnicero primero cotice el trozo de carne y luego vaya a molerla. "Lo va a poner ahi y lo va a tipear. Ya va a estar cobrado", empezó contando el creador de contenidos.

Al momento de picar, es cuándo hay que prestar atención. "Lo pasa y hasta ahi vamos todo joya, todo bien. Agarra una bolsita, todo tuyo y te vas a tu casa", dijo con tono crítico.

Si bien parece un mecanismo al que estamso acostumbrados, la estafa está en el peso real de lo que pagaste y te llevaste. Volviendo a pesar, Laurens advirtió a los compradores. "Hay 515 gramos y a vos te tipeo 615 gramos. Esto va a pasar si corta medio kilo o 400 gramos".

A modo de consejo y reflexión, el carnicero contó: "Que te lo tipeen después de que va y hace toda la saraza que tienen que hacer. En donde te saco 100 gramos de carne, es una banda de plata y yo sé realmente lo que sale y lo que te cuesta".

Laurens, que se hizo conocido por su estilo directo y humorístico en redes sociales, suele dejar claro que se preocupa por la economía de los clientes y de todos los amantes de la carne, que más de una vez han sufrido estos tipos de engaños.

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