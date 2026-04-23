23 de abril de 2026 - 10:15

Un jardinero transforma un envase de lavandina en una solución genial para el jardín: "Construye tú mismo"

La propuesta de reciclaje fue compartida por el canal de YouTube @VerdorConsciente, especializado en trucos sustentables de jardinería.

Un jardinero mostró como transformar una botella de lavandina para dar solución al jardín.&nbsp;

Un jardinero mostró como transformar una botella de lavandina para dar solución al jardín. 

Foto:

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Por Alejo Zanabria

Un jardinero en YouTube mostró cómo convertir residuos plásticos en herramientas útiles. Con una simple botella de lavandina que podés tener en tu hogar, se puede aplicar un truco de reciclaje ideal para quienes aman la jardinería, las manualidades y los tips sustentables.

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Un ejemplo de reciclaje útil para el jardín

El canal Verdor Consciente compartió un paso a paso para reutilizar un envase plástico de lavandina y convertirlo en una regadera casera. Esta idea, que une reciclaje, jardinería y manualidades, se volvió viral entre quienes buscan formas económicas y creativas de cuidar sus plantas.

Embed - Regadera para tus plantas en simples pasos.#reciclaje #regadera #plantas #jardineria #tips #fyp

Materiales necesarios para la regadera reciclada

Para este proyecto se requiere:

  • Un envase vacío de lavandina o detergente (preferentemente con tapa rosca)

  • Un cúter, trincheta o cuchillo de sierra

  • Un marcador

  • Un punzón o clavo caliente para perforar

  • Agua para la prueba final

Todos los elementos son fáciles de conseguir en casa, y la construcción no lleva más de 10 minutos.

Reciclaje
Un jardinero mostró como transformar una botella de lavandina para dar solución al jardín.

Un jardinero mostró como transformar una botella de lavandina para dar solución al jardín.

Paso a paso: cómo hacer la regadera con reciclaje

  • Cortar el excedente de plástico en el borde de la tapa usando un cúter o cuchillo.

  • Marcar con un fibrón una línea guía en el pico del envase: será el límite para el nuevo orificio.

  • Cortar cuidadosamente esa zona usando la herramienta filosa.

  • Perforar la tapa con varios agujeros pequeños. Pueden hacerse con un clavo calentado o un punzón.

  • Introducir la rosca del envase desde adentro hacia afuera por el nuevo orificio.

  • Cerrar el envase, llenarlo con agua y probar la regadera.

El resultado es una herramienta funcional y duradera, ideal para regar plantas sin derrochar agua.

Trucos sustentables para jardinería casera

Este tipo de ideas son cada vez más valoradas por quienes practican la jardinería de forma consciente. El reciclaje creativo no solo reduce el uso de plásticos, sino que también fomenta una conexión más cercana con el entorno.

Además, permite generar herramientas útiles sin gastar dinero y con materiales que normalmente se desechan.

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