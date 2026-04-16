Si tenés fichas de casino o juego sueltas, tenés un tesoro: las 2 ideas útiles que les dan valor

Las fichas de casino o de juego suelen aparecer sueltas, sin contexto y sin demasiada utilidad aparente. Quedan mezcladas con monedas, pilas, llaves viejas o papeles, y casi siempre terminan en la categoría de “cosas que algún día tiro”. Pero hay un detalle que cambia todo para el reciclaje .

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Pocas piezas chicas vienen ya con peso, buen tamaño, colores visibles y una forma tan fácil de reutilizar .

Ahí está el verdadero valor. No en usarlas como adorno porque sí, sino en aprovechar lo que ya traen resuelto. Algunas sirven perfecto para marcar , otras para agarrar , y varias pueden volver a tener una función concreta sin que parezcan una manualidad improvisada.

De hecho, hay dos ideas que destacan sobre el resto porque sí cambian algo de la vida diaria: una ordena sectores donde todo se mezcla, y la otra mejora muebles o cajas chicas con un detalle distinto.

No todas sirven igual. Las mejores para reciclar son las que todavía están enteras, planas y sin grietas , sobre todo si tienen un color fuerte o una textura agradable al tacto. Las fichas muy quebradas, deformadas o demasiado livianas suelen dar peor resultado, porque se despegan fácil o se ven gastadas.

También conviene mirar el tamaño. Las más chicas funcionan mejor para proyectos discretos. Las medianas, en cambio, son ideales cuando necesitás que se vean desde lejos o que se puedan agarrar con facilidad.

Y si tenés varias del mismo color, mejor todavía: eso permite armar conjuntos más ordenados y no una mezcla que termine pareciendo sobrantes pegados.

Un error común es querer usar todas juntas. No hace falta. A veces con cuatro o seis fichas buenas alcanza para resolver algo mejor que con veinte acumuladas.

Idea 1: convertí las fichas en imanes visuales para ordenar heladera o estantes

Esta es, probablemente, la reutilización más práctica de todas. Porque la ficha ya tiene lo necesario para funcionar bien: es visible, tiene cuerpo y se agarra fácil con los dedos. Si le sumás un imán en la parte de atrás, se transforma en un marcador perfecto para ordenar sectores donde siempre se mezcla todo.

Sirve, por ejemplo, para señalar tuppers del freezer, clasificar notas en una chapa metálica, distinguir productos de limpieza o marcar categorías en un estante metálico del lavadero. Ahí aparece algo útil de verdad: el color deja de ser casual y pasa a ordenar.

Materiales necesarios

Fichas de casino o de juego

Imanes adhesivos o pequeños discos imantados

Pegamento fuerte, si el imán no es autoadhesivo

Alcohol o paño húmedo

Marcador indeleble o etiquetas pequeñas

Barniz transparente opcional

Paso a paso

Limpiá bien cada ficha Sacales polvo, grasa o restos pegajosos. Si la superficie está sucia, el imán después no agarra bien.

Definí un código simple antes de pegar nada Por ejemplo: rojo para carne, azul para congelados, verde para limpieza, negro para herramientas. Esa decisión previa evita que después las uses sin criterio.

Pegá el imán en la parte trasera Presioná bien y dejá secar el tiempo necesario. Si usás pegamento fuerte, no apures este paso.

Escribí o etiquetá solo si hace falta Si el código por color ya alcanza, mejor. Si querés afinar más, podés sumar una palabra corta como “frío”, “baño”, “lavadero” o “cables”.

Probálas en un lugar real de la casa Heladera, lateral metálico de un mueble, pizarra imantada o freezer con chapa. Ahí vas a ver enseguida si el tamaño y el color funcionan.

Si tenés fichas de casino o juego sueltas, tenés un tesoro las 2 ideas útiles que les dan valor (1)

Lo mejor de esta idea es que resuelve un problema muy común: abrir la heladera o el lavadero y no entender rápido qué va dónde. Con estas fichas, esa lectura visual cambia en segundos.

Idea 2: usalas como mini tiradores para cajas, costureros o cajones chicos

La segunda idea tiene más presencia visual y, cuando queda bien hecha, suma bastante. Las fichas funcionan muy bien como tiradores decorativos en cajas pequeñas, organizadores de escritorio, costureros, cajoncitos de mesa de luz o muebles livianos. Y hay una razón concreta: su forma redonda ya está hecha para que los dedos la agarren bien.

Acá el punto clave es la proporción. No conviene ponerlas en muebles grandes o pesados, porque ahí se ven chicas y pierden fuerza. En cambio, en una caja de té, un cajón angosto o una mini cómoda de escritorio pueden quedar mucho mejor de lo que parece.

Materiales necesarios

2 o más fichas en buen estado

Tornillos cortos o tornillos con tuerca

Arandelas pequeñas

Taladro o punzón, según el material de la caja

Pegamento fuerte opcional

Regla

Lápiz

Caja, cajón o mueble chico

Paso a paso

Elegí fichas firmes y de tamaño similar Si una está muy rayada y la otra impecable, el conjunto se nota desparejo.

Marcá el centro de cada ficha Este paso parece mínimo, pero cambia todo. Si el agujero queda corrido, el tirador se ve torcido.

Hacé la perforación con cuidado Según el material de la ficha, podés usar una mecha fina o pedir que te ayuden con una perforación prolija. Si la ficha es frágil, no fuerces.

Marcá el lugar exacto en la caja o cajón Medí antes. El error más común acá es colocar los tiradores “a ojo” y arruinar toda la simetría.

Fijá la ficha con tornillo y arandela Ajustá lo suficiente para que no baile, pero sin partirla. Si querés más cuerpo visual, podés pegar dos fichas juntas y usar una sola como frente.

Probá el agarre varias veces Abrí y cerrá el cajón o la caja. Tiene que sentirse cómodo, no solo verse bien.

Si tenés fichas de casino o juego sueltas, tenés un tesoro las 2 ideas útiles que les dan valor (2)

El cambio es concreto: una caja básica o un organizador común pueden pasar a tener un detalle más original, más personal y, sobre todo, más fácil de usar.