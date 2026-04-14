Hay objetos que parecen perdidos apenas dejan de cumplir su función original. Con una manguera pinchada pasa eso: se la guarda por las dudas, después molesta, y al final queda años arrumbada. Pero antes de descartarla conviene mirar una característica que sigue intacta para reciclaje : la flexibilidad.

Según la psicología, las personas criadas en los 60 y 70 desarrollaron una resiliencia hoy casi desaparecida

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles

El material todavía aprieta, sostiene y resiste humedad mejor que muchos organizadores baratos.

Ahí aparece una reutilización que sí vale la pena: transformarla en un organizador de pared para herramientas y accesorios de limpieza o jardinería . No solo porque resuelve un desorden real, sino porque, bien hecho, queda mucho más prolijo de lo que uno imagina cuando piensa en una manguera vieja.

Lo más interesante de este reciclaje es que no depende de que el tubo esté “como nuevo”. Aunque tenga una pérdida o ya no sirva para el agua, todavía puede conservar tres cosas muy valiosas: elasticidad, agarre y resistencia al exterior .

Eso lo vuelve ideal para sostener mangos de escoba, pala, rastrillo, secador, cepillos o incluso botellas con gatillo. A diferencia de un gancho rígido, el tramo curvado de goma abraza el objeto y evita que se deslice tan fácil. Y, a diferencia del metal pelado, no lo marca ni lo raya.

No tires la manguera pinchada, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarla (1)

El error más común acá es dejar la manguera entera, enrollada o pegada sin criterio. Ahí el resultado suele verse como descarte. En cambio, cuando se la corta en tramos cortos y parejos, pasa a funcionar como un sistema de agarre muy limpio.

En general, piezas de 12 a 15 centímetros ya alcanzan para sujetar la mayoría de los mangos comunes del hogar.

Qué materiales necesitás para que el reciclaje quede firme y lindo

Antes de empezar, hay una decisión que cambia mucho el resultado visual: no conviene atornillar los pedazos directo sobre la pared. Lo mejor es montarlos sobre una tabla de madera. Eso ordena el conjunto, lo hace ver más pensado y además evita arruinar el revoque si después querés moverlo.

Materiales necesarios:

una manguera vieja o pinchada

una tabla de madera de entre 50 y 80 cm

de entre 50 y 80 cm tornillos cortos con arandelas

cortos con arandelas taladro

cúter fuerte o serrucho fino

fuerte o serrucho fino regla o cinta métrica

lápiz

lija

barniz o pintura, opcional

o pintura, opcional tarugos y tornillos para fijar la tabla a la pared

Si querés que quede mejor integrado al ambiente de casa, una buena combinación suele ser madera natural + goma verde o negra.

También funciona pintar la tabla en blanco roto, gris oscuro o negro mate. Ese detalle baja mucho el aspecto improvisado.

No tires la manguera pinchada, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarla (2)

Paso a paso para convertirla en un organizador de pared que realmente ordene

1. Limpiá bien la manguera.

Sacale tierra, moho o restos resecos con agua, jabón y un cepillo. Después dejala secar por completo. Si queda sucia, el trabajo final se ve viejo aunque esté recién hecho.

2. Cortá varios tramos iguales.

Marcá piezas de 12 a 15 cm y cortalas prolijas. Para una tabla mediana, con 4 o 5 segmentos alcanza. Si pensás colgar herramientas más gruesas, dejalos un poco más largos.

3. Prepará la tabla.

Lijala, sacale el polvo y, si querés, dale una mano de barniz o pintura. Esperá a que seque bien antes de seguir. Esa base es la que va a hacer que el reciclaje parezca un organizador y no restos sujetados a una madera.

4. Definí la distribución antes de atornillar.

Apoyá sobre la mesa los objetos que querés guardar: escoba, pala, secador, rastrillo. Probá distancias. Un buen criterio es dejar más espacio abajo para los mangos anchos y arriba los accesorios livianos.

5. Fijá cada tramo formando una curva.

Atornillá primero un extremo del pedazo de manguera a la tabla. Después curvalo y fijá el otro extremo, dejando una especie de arco tenso. Ese pequeño apretón es el que después sostiene el mango. Las arandelas ayudan a que el tornillo no rompa la goma.

6. Colgá la tabla en la pared.

Usá tarugos adecuados y colocala en una zona cómoda, donde puedas meter y sacar las herramientas sin esfuerzo. En lavadero, garaje o galería suele funcionar mejor a una altura media.

7. Probá y corregí antes de darlo por terminado.

Meté una escoba, una pala o el objeto que vayas a guardar. Si queda flojo, cortá un tramo un poco más corto. Si entra demasiado forzado, necesitás uno más largo. Ese ajuste final cambia todo.

No tires la manguera pinchada, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarla (3)

El resultado tiene una ventaja concreta: lo que antes estaba apoyado en cualquier rincón ahora queda vertical, visible y ordenado, sin ocupar casi espacio.