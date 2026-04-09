Reciclaje. El vidrio, el diseño y hasta el vaporizador de estos envases permiten darles una segunda vida linda y funcional en distintos rincones de la casa.

Los frascos de perfume tienen algo que otros envases no suelen tener: casi siempre son lindos, compactos, resistentes y decorativos. Por eso da pena tirarlos. Y, en este caso, con razón. Bien lavados y reutilizados con criterio, pueden transformarse en objetos que no solo se vean bien, sino que además resulten realmente prácticos para el día a día.

Un envase chico que puede volver a lucirse La ventaja de estos frascos está en su forma. Muchos ya vienen con buen diseño, tapa prolija, vidrio grueso y un tamaño perfecto para volver a usarse sin que parezcan un reciclaje improvisado.

Algunos conservan el vaporizador y sirven para líquidos suaves. Otros, una vez abiertos, quedan ideales para usar como pequeños contenedores aromáticos o decorativos. Lo importante es no dejarlos “tal cual”, sino limpiarlos bien y darles una nueva función que tenga lógica.

Idea 1: un aromatizador elegante para sábanas, cortinas o placard Si el frasco todavía tiene el atomizador en buen estado, esta es una de las mejores reutilizaciones. El resultado queda lindo, útil y muy práctico, porque el envase ya está pensado justamente para pulverizar.

Materiales necesarios Un frasco de perfume vacío con vaporizador funcionando

Agua destilada

Alcohol etílico o vodka neutro

Unas gotas de esencia o fragancia suave

Embudo pequeño

Paño seco

Etiqueta mínima opcional Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles (1) Paso a paso Lavá bien el frasco Enjuagalo varias veces con agua tibia hasta sacar los restos del perfume original. Si el aroma quedó muy fuerte, dejalo un rato con agua y un poco de alcohol.

Secalo por completo Esto es clave para que la nueva mezcla no se altere ni quede rara.

Prepará la mezcla aromática En un recipiente aparte, mezclá agua destilada con un poco de alcohol y unas gotas de esencia. No hace falta que sea muy concentrado.

Cargá el frasco con ayuda de un embudo Hacelo despacio para no derramar.

Probá el vaporizador Antes de dejarlo listo, asegurate de que pulverice bien y no salga un chorro demasiado fuerte.

Ubicalo donde realmente lo uses Queda muy bien en la mesa de luz, dentro del placard o en una repisa del dormitorio para perfumar sábanas, cortinas o almohadones. Este proyecto funciona porque mantiene la esencia del objeto original, pero con una nueva función mucho más duradera.

Idea 2: un difusor con varillas para baño, escritorio o rincón de lectura Si el atomizador ya no sirve o el frasco tiene una boca que se puede adaptar, otra gran idea es convertirlo en un mini difusor aromático. Queda especialmente lindo en frascos de vidrio transparente o con diseño delicado. Materiales necesarios Un frasco de perfume vacío

Varillas de ratán o palitos finos

Aceite para difusor o mezcla casera con esencia

Alcohol etílico suave o base para difusor

Embudo pequeño

Tijera

Cinta fina o etiqueta opcional Paso a paso Retirá o adaptá la tapa Si el pulverizador no sale, usá un frasco que ya se pueda abrir. La idea es que las varillas queden dentro del líquido.

Limpiá bien el envase Sacá restos de fragancia anterior y dejalo completamente seco.

Prepará el líquido aromático Mezclá una base líquida para difusor o una solución suave con esencia. No conviene sobrecargarlo para que el aroma no resulte invasivo.

Llená el frasco solo hasta una parte No hace falta completarlo. Con un poco de líquido alcanza para que funcione y además se ve más elegante.

Colocá las varillas Sumá tres, cuatro o cinco, según el tamaño del frasco. Si querés más aroma, después podés agregar alguna más.

Dalo vuelta cada tanto Girar las varillas ayuda a renovar la fragancia.

Elegí bien el lugar Queda muy bien en un baño, un escritorio, una repisa o una mesa de entrada. Es un objeto chico, pero suma mucho. Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles (2)