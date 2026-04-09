9 de abril de 2026 - 20:15

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles

Reciclaje. El vidrio, el diseño y hasta el vaporizador de estos envases permiten darles una segunda vida linda y funcional en distintos rincones de la casa.

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles (1)
Por Andrés Aguilera

Los frascos de perfume tienen algo que otros envases no suelen tener: casi siempre son lindos, compactos, resistentes y decorativos. Por eso da pena tirarlos. Y, en este caso, con razón. Bien lavados y reutilizados con criterio, pueden transformarse en objetos que no solo se vean bien, sino que además resulten realmente prácticos para el día a día.

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Un envase chico que puede volver a lucirse

La ventaja de estos frascos está en su forma. Muchos ya vienen con buen diseño, tapa prolija, vidrio grueso y un tamaño perfecto para volver a usarse sin que parezcan un reciclaje improvisado.

Algunos conservan el vaporizador y sirven para líquidos suaves. Otros, una vez abiertos, quedan ideales para usar como pequeños contenedores aromáticos o decorativos. Lo importante es no dejarlos “tal cual”, sino limpiarlos bien y darles una nueva función que tenga lógica.

Idea 1: un aromatizador elegante para sábanas, cortinas o placard

Si el frasco todavía tiene el atomizador en buen estado, esta es una de las mejores reutilizaciones. El resultado queda lindo, útil y muy práctico, porque el envase ya está pensado justamente para pulverizar.

Materiales necesarios

  • Un frasco de perfume vacío con vaporizador funcionando
  • Agua destilada
  • Alcohol etílico o vodka neutro
  • Unas gotas de esencia o fragancia suave
  • Embudo pequeño
  • Paño seco
  • Etiqueta mínima opcional
Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles (1)

Paso a paso

  • Lavá bien el frasco

    Enjuagalo varias veces con agua tibia hasta sacar los restos del perfume original. Si el aroma quedó muy fuerte, dejalo un rato con agua y un poco de alcohol.

  • Secalo por completo

    Esto es clave para que la nueva mezcla no se altere ni quede rara.

  • Prepará la mezcla aromática

    En un recipiente aparte, mezclá agua destilada con un poco de alcohol y unas gotas de esencia. No hace falta que sea muy concentrado.

  • Cargá el frasco con ayuda de un embudo

    Hacelo despacio para no derramar.

  • Probá el vaporizador

    Antes de dejarlo listo, asegurate de que pulverice bien y no salga un chorro demasiado fuerte.

  • Ubicalo donde realmente lo uses

    Queda muy bien en la mesa de luz, dentro del placard o en una repisa del dormitorio para perfumar sábanas, cortinas o almohadones.

Este proyecto funciona porque mantiene la esencia del objeto original, pero con una nueva función mucho más duradera.

Idea 2: un difusor con varillas para baño, escritorio o rincón de lectura

Si el atomizador ya no sirve o el frasco tiene una boca que se puede adaptar, otra gran idea es convertirlo en un mini difusor aromático. Queda especialmente lindo en frascos de vidrio transparente o con diseño delicado.

Materiales necesarios

  • Un frasco de perfume vacío
  • Varillas de ratán o palitos finos
  • Aceite para difusor o mezcla casera con esencia
  • Alcohol etílico suave o base para difusor
  • Embudo pequeño
  • Tijera
  • Cinta fina o etiqueta opcional

Paso a paso

  • Retirá o adaptá la tapa

    Si el pulverizador no sale, usá un frasco que ya se pueda abrir. La idea es que las varillas queden dentro del líquido.

  • Limpiá bien el envase

    Sacá restos de fragancia anterior y dejalo completamente seco.

  • Prepará el líquido aromático

    Mezclá una base líquida para difusor o una solución suave con esencia. No conviene sobrecargarlo para que el aroma no resulte invasivo.

  • Llená el frasco solo hasta una parte

    No hace falta completarlo. Con un poco de líquido alcanza para que funcione y además se ve más elegante.

  • Colocá las varillas

    Sumá tres, cuatro o cinco, según el tamaño del frasco. Si querés más aroma, después podés agregar alguna más.

  • Dalo vuelta cada tanto

    Girar las varillas ayuda a renovar la fragancia.

  • Elegí bien el lugar

    Queda muy bien en un baño, un escritorio, una repisa o una mesa de entrada. Es un objeto chico, pero suma mucho.

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles (2)
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