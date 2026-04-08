8 de abril de 2026 - 16:15

No tires los manuales de electrodomésticos viejos, son un tesoro para tu casa: la mejor forma de reutilizarlos

Reciclaje. Ese papel técnico, firme y lleno de información puede tener una segunda vida mucho más útil para ordenar documentos importantes sin gastar de más.

No tires los manuales de electrodomésticos viejos, son un tesoro para tu casa la mejor forma de reutilizarlos (1)
Por Andrés Aguilera

Los manuales de electrodomésticos viejos suelen quedar olvidados en cajones, cajas o muebles del lavadero. La mayoría ya no sirven para el aparato original, pero tienen algo a favor que muchos papeles comunes no tienen: suelen ser resistentes, fáciles de doblar, bastante prolijos y con tapas firmes.

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Un papel que ya viene preparado para ordenar

La gracia de este reciclaje está en que el material ya tiene una identidad visual interesante. Los esquemas, dibujos, tipografías técnicas y tapas limpias pueden jugar a favor si se usan bien. No hace falta esconder todo ni hacer una manualidad rara: alcanza con transformar esos manuales en una carpeta práctica, prolija y con un aire bastante minimalista.

Además, es un proyecto que realmente resuelve algo. En casi todas las casas hay papeles que siempre están sueltos: comprobantes, garantías, teléfonos de técnicos, boletas de compra o instrucciones que conviene tener a mano. En vez de dejarlos dando vueltas, este archivador los junta en un solo lugar.

Y lo mejor: no parece un reciclaje improvisado, sino un objeto útil para tener en un escritorio, una biblioteca o dentro de un mueble de guardado.

Materiales necesarios para hacer un archivador del hogar

No hace falta comprar casi nada. Con pocos elementos, el resultado puede quedar mucho mejor de lo que parece.

Materiales necesarios

  • Manuales de electrodomésticos viejos
  • Una carpeta con elástico, cartón duro o dos tapas rígidas recicladas
  • Pegamento en barra o cola vinílica
  • Cinta bifaz
  • Tijera o cúter
  • Regla
  • Lápiz
  • Etiquetas adhesivas o cartulina
  • Elástico, cinta o broche de cierre opcional
  • Papel kraft o vinilo adhesivo opcional, si querés un acabado más uniforme

Un consejo simple: si algunos manuales están muy amarillos o feos, usalos para el interior. Guardá las tapas más lindas o más limpias para el frente del archivador o para los separadores.

No tires los manuales de electrodomésticos viejos, son un tesoro para tu casa la mejor forma de reutilizarlos (2)

Paso a paso para transformarlos en una carpeta práctica y linda

1. Elegí qué partes del manual te conviene conservar

No hace falta usarlo entero. Lo mejor es separar las hojas más firmes, las tapas más prolijas y las páginas con gráficos o diagramas que se vean bien. Eso va a ayudar a que el resultado final tenga más onda.

2. Definí el tamaño del archivador

Pensá si lo querés para guardar papeles chicos, boletas dobladas o documentos más grandes. A partir de eso, recortá dos tapas rígidas del mismo tamaño.

3. Forrá las tapas con páginas del manual

Acá está uno de los trucos para que quede lindo: usá las partes más limpias o con mejores ilustraciones para cubrir el frente y la parte de atrás. Si querés algo más neutro, combiná manual + papel kraft para bajar el ruido visual.

4. Armá bolsillos interiores

Con hojas del mismo manual o con otras más gruesas, creá sobres o bolsillos plegados. Pegalos dentro del archivador dejando espacio para meter papeles. Podés hacer tres, cuatro o cinco compartimentos.

5. Sumá separadores

Usá tapas o páginas más duras para hacer divisores. Etiquetalos con categorías como garantías, facturas, service, manuales actuales o repuestos. Eso hace que de verdad sirva para ordenar.

6. Agregá un cierre simple

Podés ponerle un elástico, una cinta o un broche de papel reforzado. No es obligatorio, pero ayuda a que el contenido no se mueva y a que el archivador se vea más terminado.

7. Elegí dónde lo vas a guardar

Queda muy bien en una repisa, dentro de un mueble de escritorio o en un estante del lavadero. La idea es que esté a mano, pero prolijo.

8. Empezá a cargarlo con papeles útiles

Una vez listo, usalo para guardar todo eso que suele quedar disperso: comprobantes, números de modelo, tickets de compra, garantías, presupuestos o notas de mantenimiento.

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