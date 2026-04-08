Cuánto cobra un pintor para dejar lista una casa de 3 habitaciones

Pintar una casa de tres habitaciones es una de las refacciones más pedidas del mercado, pero también una de las que más confusión generan a la hora de presupuestar. Dos casas de superficies similares pueden terminar costando cifras muy distintas, y no siempre por culpa del pintor.

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Una vivienda de este tipo suele tener entre 80 y 100 metros cuadrados. Pero la superficie real a pintar (sumando paredes de todos los ambientes, pasillos, baños y techos) puede superar con holgura los 250 metros cuadrados pintables . Ese es el número que le importa al pintor, no el metraje del plano.

En la Argentina no existe un precio único para pintar una casa completa, ya que el valor depende de la mano de obra, el tipo de pintura , la preparación de superficies y la ubicación. Dicho esto, hay rangos concretos según la zona del país que permiten tener una referencia antes de sentarse a negociar.

La brecha entre zonas es real y puede ser significativa. En CABA , los precios son los más altos del país, y una casa de tres ambientes completa ronda los $650.000 a $900.000. En el Gran Buenos Aires los valores son ligeramente menores, con rangos de $550.000 a $800.000 para una vivienda similar.

En Córdoba , una de las ciudades con mercado de oficios más activo del interior, el costo por metro cuadrado de mano de obra en paredes en buen estado ronda los $6.000, mientras que en superficies deterioradas puede llegar a $10.000 por m². Para una casa de 100 metros cuadrados, solo en mano de obra eso representa entre $600.000 y $1.000.000 según el estado de las paredes.

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En provincias como Formosa, Chaco o Santiago del Estero, los precios suelen ser entre un 20 y un 30% menores que en CABA, con rangos de $450.000 a $650.000 para trabajos estándar. En ciudades intermedias como Rosario, Santa Fe, Mendoza o Tucumán, los valores se ubican en un punto medio entre el interior profundo y el Gran Buenos Aires.

A eso hay que sumarle los materiales. El costo promedio de los materiales solos para pintar una vivienda de 100 m² con una marca de calidad media se ubica entre $850.000 y $970.000. Cuando el pintor incluye los materiales en el presupuesto, el total final puede ser considerablemente más alto que la mano de obra sola.

Qué encarece el trabajo y qué conviene saber antes de contratar

Un presupuesto estándar contempla la protección de pisos y muebles, lijado general, aplicación de fijador, reparación de grietas pequeñas, dos manos de látex interior y limpieza de obra.

Ese es el paquete básico. Pero hay factores que pueden hacer subir el número con rapidez: humedad en las paredes, enduido completo, cambios de colores muy oscuros a claros, techos altos o el uso de pinturas especiales como antihongos o lavables premium.

En Capital Federal y Gran Buenos Aires, los costos suelen ser entre un 10% y un 20% más altos que en otras provincias. Por eso, en el interior conviene usar los valores de CABA como techo, no como referencia directa.

Dos modalidades dominan el mercado: cobro por metro cuadrado o precio cerrado tras visitar el lugar. La segunda opción suele ser más conveniente para el cliente, porque evita sorpresas si aparecen complicaciones durante el trabajo.

En cuanto a los materiales, comprarlos por cuenta propia permite comparar marcas, aprovechar promociones y cuotas, y asegurarse de la calidad de lo que se va a aplicar.