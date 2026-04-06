6 de abril de 2026 - 12:47

Sin alquiler y con internet: Un pueblo de 40 habitantes busca voluntarios que quieran vivir en la montaña

Las autoridades de Arenillas renovaron siete viviendas para ofrecer departamentos equipados y sin costo a quienes se muden y trabajen de forma remota o local.

Arenillas, el pueblo de Soria que busca nuevos ciudadanos.

Arenillas, el pueblo de Soria que busca nuevos ciudadanos.

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Por Cristian Reta

En el corazón de la provincia de Soria, el pequeño pueblo de Arenillas lanzó una convocatoria para evitar su desaparición definitiva. Con solo 40 habitantes actuales, la localidad ofrece alquiler gratuito y puestos de trabajo para atraer a nuevos residentes, especialmente familias con hijos, que busquen una nueva vida en la montaña.

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Soria es una de las provincias españolas más castigadas por la emigración y la baja densidad poblacional. Para combatir esta realidad, el municipio rehabilitó siete departamentos que ahora pone a disposición de voluntarios sin cobrar alquiler, buscando inyectar vida a una comunidad que se resiste a quedar en el olvido.

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Vivienda equipada y conectividad para el teletrabajo

Los departamentos que ofrece el ayuntamiento están completamente equipados y listos para ser habitados de inmediato. Uno de los puntos clave de la propuesta es la garantía de una excelente conexión a internet, pensada específicamente para que los nuevos vecinos puedan desempeñar sus tareas mediante el teletrabajo sin inconvenientes tecnológicos.

Además de la vivienda, el pueblo pone a disposición vacantes laborales directas. Las autoridades expresaron su interés en que los interesados puedan hacerse cargo de la gestión del bar del pueblo o del centro comunitario. Este espacio funciona como el corazón social de Arenillas, siendo el punto de encuentro fundamental para los vecinos, las celebraciones y las actividades culturales.

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Una oportunidad para familias

Para las familias con niños, la educación está resuelta a pocos kilómetros. Existe una escuela en la localidad de Berlanga de Duero, situada a unos 20 kilómetros de distancia, a la cual los menores pueden asistir de forma gratuita. Los interesados en esta oportunidad deben enviar una solicitud detallada directamente a la administración municipal de Arenillas para entrar en el proceso de selección.

Esta iniciativa coincide con otros proyectos europeos de similares características. En Italia, el centro de investigación Eurac Research también busca voluntarios para vivir gratis durante un mes en los Alpes, aunque con fines científicos. En ese caso, el objetivo es estudiar los efectos de la altitud en la salud humana dentro del Parque Nacional Stelvio, demostrando que la montaña vuelve a ser un espacio de interés para la vida y la ciencia.

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