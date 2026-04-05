5 de abril de 2026 - 08:42

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 6 de abril

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

Luego del feriado largo, el dólar minorista para la venta comenzará la semana laboral a $1.415 en Banco Nación.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.415 en Banco Nación. Luego de una semana corta por los feriados, ya comienzan a regir las distintas propuestas bancarias para que los dólares debajo del colchón circulen luego de la Ley de Inocencia Fiscal.

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Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 6 de abril

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.420
  • Banco BBVA: $1.420
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.415
  • Banco Patagonia: $1.410
  • Banco Macro: $1.425
  • Banco Hipotecario: $1.415
  • Banco Supervielle: $1.413
  • Banco Credicoop: $1.415
  • Banco Piano: $1.415
  • Banco Comercio: $1.410
  • ICBC: $1.420
  • Brubank: $1.430

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

De acuerdo con cálculos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hay cerca de USD 250.000 millones en poder de ahorristas fuera del sistema financiero formal. Frente a este escenario, y tras la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, bancos y plataformas digitales intensificaron su competencia para atraer esos fondos, ofreciendo distintas alternativas que combinan plazos de inmovilización con opciones de liquidez inmediata y rendimientos diarios.

En este marco, los depósitos a plazo fijo en dólares vienen mostrando una expansión sostenida y se aproximan a un volumen total cercano a USD 10.000 millones en el primer trimestre del año. Este crecimiento responde tanto a los incentivos regulatorios orientados a formalizar activos como a la necesidad de las entidades de reforzar su disponibilidad de divisas.

Las tasas ofrecidas varían considerablemente según el banco y el plazo elegido

  • En el sector público, el Banco Provincia se posiciona con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 5,5% para colocaciones a 365 días.
  • El Banco Nación redujo su rendimiento al 4% anual para el mismo período.
  • Dentro de la banca privada, el Banco Macro propone un 5% anual.
  • En tanto que el BBVA ofrece un 4% a 360 días.
  • Por su parte, el Banco Galicia adopta una estrategia distinta con un 1,8% a 180 días.
  • El Banco Santander mantiene una tasa mucho más baja del 0,05% en todas sus alternativas.

Entre las novedades del mercado aparece Banco del Sol, que se sumó a la disputa por captar dólares con una TNA del 3% en sus plazos fijos. Para inversiones de corto plazo, especialmente a 30 días, las tasas disponibles se ubican en un rango que va desde el 0,05% hasta el 2,5%, dependiendo de cada entidad.

dólar lunes 6 de abril

En este contexto, el sistema financiero atraviesa un proceso de transformación, donde la búsqueda de dólares impulsa a bancos y fintech a ajustar constantemente sus propuestas para captar el interés de los ahorristas.

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