20 de mayo de 2026 - 17:30

El dólar no registró movimientos y se mantuvo en los $1.420 tras una semana estable

La cotización del dólar oficial se ubicó este miércoles nuevamente en la franja de los $1.420 para la venta. A cuánto cotiza el mayorista, MEP y CCL.

Dólar hoy.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de ayer. Así, la divisa estadounidense se mantiene en el mismo valor desde que inició la semana, sin volatilidad en la cotización de su precio.

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En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472. El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

dólar lunes 18 de mayo
El dólar se mantiene a pesar de la tendencia negativa en la bolsa de Wall Street.

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En tanto, el tipo de cambio mayorista quedó al borde de los $1.400 y cerró en $1.397, con una baja de 0,1%. En paralelo, sigue alejándose del techo cambiario (actualmente en $1.740,36).

Otras cotizaciones

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,32% hasta $1.432,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,15% hasta los $1.487,8.

Las reservas del Banco Central (BCRA) cerraron el martes en US$46.190 millones, al tiempo que compró US$144 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

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