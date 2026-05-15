Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 200 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para propiedades de alto valor vuelven a mostrar el fuerte peso que tienen las cuotas y los ingresos requeridos dentro del esquema UVA. A medida que sube el monto financiado, también crece la barrera salarial para acceder al préstamo.

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En operaciones sin tope por CVS , el costo financiero es menor, aunque la cuota queda completamente atada a la actualización de la UVA. Esto impacta especialmente en créditos de largo plazo y montos elevados.

Para acceder a un crédito de $200.000.000 , el Banco Nación permite financiar una vivienda de $270.000.000 , cubriendo el 74% del valor a un plazo de 25 años .

La cuota inicial se ubica en $1.288.603 , equivalente a 662,66 UVAs , con un valor de $1.944,6 por unidad. El monto del crédito representa 102.848,91 UVAs , mientras que la propiedad alcanza 138.846,04 UVAs .

Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $5.154.411 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $2.577.206.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6% TEA.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea del Banco Nación, hay que cumplir una serie de requisitos vinculados a ingresos, situación laboral y documentación: