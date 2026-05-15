15 de mayo de 2026 - 11:05

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 200 millones de pesos

Conocé qué sueldo, requisitos y condiciones exige el Banco Nación para acceder a un crédito hipotecario con cuotas en UVA.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación financian hasta el 74% del valor y mantienen cuotas ajustadas por UVA sin tope salarial.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación financian hasta el 74% del valor y mantienen cuotas ajustadas por UVA sin tope salarial.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para propiedades de alto valor vuelven a mostrar el fuerte peso que tienen las cuotas y los ingresos requeridos dentro del esquema UVA. A medida que sube el monto financiado, también crece la barrera salarial para acceder al préstamo.

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En operaciones sin tope por CVS, el costo financiero es menor, aunque la cuota queda completamente atada a la actualización de la UVA. Esto impacta especialmente en créditos de largo plazo y montos elevados.

Qué sueldo necesitás para un crédito de 200 millones de pesos en el Banco Nación

Para acceder a un crédito de $200.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $270.000.000, cubriendo el 74% del valor a un plazo de 25 años.

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Los ingresos requeridos pasan los $5,1 millones mensuales.

Los ingresos requeridos pasan los $5,1 millones mensuales.

La cuota inicial se ubica en $1.288.603, equivalente a 662,66 UVAs, con un valor de $1.944,6 por unidad. El monto del crédito representa 102.848,91 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 138.846,04 UVAs.

Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $5.154.411 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $2.577.206.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6% TEA.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea del Banco Nación, hay que cumplir una serie de requisitos vinculados a ingresos, situación laboral y documentación:

  • Ingresos y codeudores

    El banco permite sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, siempre que los titulares representen al menos el 50% del total exigido.

  • Antigüedad laboral mínima
    • Empleados: 1 año de antigüedad y 6 meses en el empleo actual.
    • Contratados: 4 años de actividad comprobable.
    • Autónomos y monotributistas: 2 años de actividad registrada.
  • Documentación obligatoria
    • DNI de titulares y codeudores.
    • Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos.
    • Constancias impositivas y certificaciones contables en caso de trabajadores independientes.
  • Condiciones del préstamo
    • Sistema de amortización francés.
    • Cuotas mensuales ajustadas por UVA.
    • Cancelación anticipada total o parcial con comisión del 4%, salvo excepciones previstas por el banco.
  • Sin tope por CVS
    • La cuota evoluciona según la UVA y no tiene límite ligado a salarios, por lo que puede aumentar con el tiempo.

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