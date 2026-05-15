Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 200 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para propiedades de alto valor vuelven a mostrar el fuerte peso que tienen las cuotas y los ingresos requeridos dentro del esquema UVA. A medida que sube el monto financiado, también crece la barrera salarial para acceder al préstamo.
En operaciones sin tope por CVS, el costo financiero es menor, aunque la cuota queda completamente atada a la actualización de la UVA. Esto impacta especialmente en créditos de largo plazo y montos elevados.
Qué sueldo necesitás para un crédito de 200 millones de pesos en el Banco Nación
Para acceder a un crédito de $200.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $270.000.000, cubriendo el 74% del valor a un plazo de 25 años.
La cuota inicial se ubica en $1.288.603, equivalente a 662,66 UVAs, con un valor de $1.944,6 por unidad. El monto del crédito representa 102.848,91 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 138.846,04 UVAs.
Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $5.154.411 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $2.577.206.
En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6% TEA.
Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito
Para acceder a esta línea del Banco Nación, hay que cumplir una serie de requisitos vinculados a ingresos, situación laboral y documentación: