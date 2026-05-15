15 de mayo de 2026 - 10:46

Sube el pan en Mendoza, pero sin precios sugeridos: cada panadería fijará su propio valor

Desde la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza advirtieron por la fuerte suba de los insumos y las tarifas en hasta un 60%, pero esta vez no indicaron un listado de precios de referencia para pan, tortitas y facturas.

Aumentan los costos en las panaderías y advierten por traslado a lo que pagan los clientes

Aumentan los costos en las panaderías y advierten por traslado a lo que pagan los clientes

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Después de tres meses, los panificados volverán a aumentar sus precios en Mendoza en los próximos días, según anticipó la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA), al advertir que la situación económica del sector se volvió “insostenible” debido al fuerte incremento de costos registrado durante los últimos meses.

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A diferencia de otras ocasiones, la entidad no difundió un porcentaje de referencia ni un precio sugerido para los productos panificados. En adelante, cada panadería resolverá de manera individual cuánto trasladará a los consumidores según la realidad comercial de cada zona.

Desde la cámara empresaria explicaron que muchas panaderías venían absorbiendo aumentos para evitar un impacto mayor en el bolsillo de los mendocinos, aunque aseguraron que el margen de rentabilidad llegó a un límite crítico.

“La rentabilidad se encuentra en su mínimo histórico poniendo en riesgo nuestras panaderías”, señalaron desde la CEPA en un comunicado de prensa firmado por Diego Cuitiño, su titular.

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Aumentan el pan, las tortitas y las facturas

Aumentan el pan, las tortitas y las facturas

Según detallaron, los principales insumos utilizados en la elaboración de panificados sufrieron aumentos muy fuertes en poco tiempo. Entre ellos mencionaron subas del 60% en grasas, margarinas, azúcares y derivados, además de incrementos del 35% en descartables y empaques.

Se suma un aumento del 20% en la harina, el principal insumo de la actividad, junto con las subas en las tarifas de luz y gas, dos componentes centrales para el funcionamiento diario de los hornos y la producción.

El sector también remarcó el impacto de las recientes actualizaciones salariales, que terminaron de presionar sobre una estructura de costos que ya venía golpeada por la caída del consumo y la desaceleración económica.

“Venimos hace meses haciendo un esfuerzo insostenible para absorber costos y proteger el bolsillo de las familias, sin embargo, esta situación nos sobrepasa”, expresó la entidad en el comunicado.

Las tortitas están incluidas en la merienda simple de las escuelas de Mendoza.
Aumentan el pan, las tortitas y las facturas

Aumentan el pan, las tortitas y las facturas

La decisión de no establecer precios de referencia responde, según explicaron, a las diferencias económicas que existen entre los distintos departamentos y tipos de negocios.

“Dejamos a consideración que cada socio adapte el incremento de precios de acuerdo a su zona comercial, ya que los costos y contextos varían según la ubicación y la estructura de cada negocio”, indicaron.

“Lamentablemente estos aumentos deberán reflejarse en los precios de venta al público en los próximos días”, concluyó la cámara empresaria.

El último aumento había sido aplicado en febrero. En ese momento, los precios sugeridos al público eran $3.200 el kilo de pan, $5.500 la docena de tortitas y $7.800 la docena de facturas.

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