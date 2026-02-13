Aumentaron el pan, las tortitas y las facturas: estos son los nuevos precios en Mendoza

Los panificados ya muestran desde hoy el primer incremento en sus valores registrado en 2026.

La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) confirmó este viernes un nuevo aumento de hasta un 15% en los precios de los panificados.

Se trata del primer incremento del 2026 informado por la CEPA. El anterior había sido concretado en julio del año pasado, hace ya siete meses, con un 15% también.

Los nuevos precios de los panificados desde el 13 de febrero en Mendoza Según la tabla sugerida por la CEPA, así quedarán los precios sugeridos con el aumento de entre el 13 y 15%. Se recuerda que los valores pueden variar según panadería y zona.

Kilo de pan común: de $2.800 pasa a $3.200

Docena de tortitas: de $4.900 a $5.500

Docena de facturas: $6.900 a $7.800 El ajuste responde al aumento de los costos de insumos, logística y comercialización, además de la inflación acumulada desde la aplicación de la última suba.

Entre julio y enero último, el IPC general del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio 16,4%.