Empleadas domésticas: sueldo en marzo de 2026 y cuánto gana el personal de limpieza

Salarios de marzo de 2026 para empleadas domésticas, con escala completa vigente y cálculo mensual para personal de limpieza.

El salario varía según la categoría, la modalidad con o sin retiro y la cantidad de horas trabajadas.
El salario varía según la categoría, la modalidad con o sin retiro y la cantidad de horas trabajadas.

Las empleadas domésticas ya tienen definidos los valores que rigen para los sueldos de marzo de 2026. De acuerdo con la escala vigente de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y lo ratificado por la Secretaría de Trabajo, los importes por hora y mensuales se mantienen iguales a los establecidos en enero.

De esta manera, los empleadores deben liquidar los haberes sin modificaciones en los básicos, tras la incorporación definitiva de los bonos no remunerativos al salario. No hubo nuevas resoluciones que dispongan aumentos para marzo.

Hoy se publicó en el Boletín Oficial la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, que especifica cómo calcular el proporcional del bono para empleadas domésticas
Los valores por hora y mensuales se mantienen según la última escala oficial.

Los valores por hora y mensuales se mantienen según la última escala oficial.

Escala salarial completa de empleadas domésticas en marzo de 2026

Los valores mínimos vigentes para marzo son los siguientes:

Supervisora

  • Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
  • Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para Tareas Específicas

  • Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
  • Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

  • Valor único: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
El cálculo por jornada parcial permite estimar cuánto se cobra por mes.

El cálculo por jornada parcial permite estimar cuánto se cobra por mes.

Asistencia y Cuidado de Personas

  • Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
  • Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para Tareas Generales (Limpieza)

  • Con retiro: $3.250,13 por hora / $398.722,14 por mes
  • Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Cuánto gana en marzo una empleada doméstica de limpieza por 4 horas diarias

En el caso del personal de tareas generales que trabaja 4 horas por día, 5 días a la semana, la carga mensual ronda las 80 horas. Con retiro, al valor vigente de $3.250,13 por hora, el ingreso mensual estimado es de aproximadamente $260.010. Si la modalidad es sin retiro, con un valor de $3.494,25 por hora, el sueldo mensual asciende a cerca de $279.540.

En marzo no habrá aumento ni actualización salarial, los montos son exactamente los mismos que en enero y febrero, ya que no se firmó una nueva resolución ni acuerdo paritario que modifique la escala vigente.

