Empleadas domésticas: sueldo en marzo de 2026 y cuánto gana el personal de limpieza

Las empleadas domésticas ya tienen definidos los valores que rigen para los sueldos de marzo de 2026. De acuerdo con la escala vigente de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y lo ratificado por la Secretaría de Trabajo, los importes por hora y mensuales se mantienen iguales a los establecidos en enero.
De esta manera, los empleadores deben liquidar los haberes sin modificaciones en los básicos, tras la incorporación definitiva de los bonos no remunerativos al salario. No hubo nuevas resoluciones que dispongan aumentos para marzo.
Escala salarial completa de empleadas domésticas en marzo de 2026
Los valores mínimos vigentes para marzo son los siguientes:
Supervisora
Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes
Personal para Tareas Específicas
Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes
Caseros
Valor único: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Asistencia y Cuidado de Personas
Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes
Personal para Tareas Generales (Limpieza)
Con retiro: $3.250,13 por hora / $398.722,14 por mes
Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Cuánto gana en marzo una empleada doméstica de limpieza por 4 horas diarias
En el caso del personal de tareas generales que trabaja 4 horas por día, 5 días a la semana, la carga mensual ronda las 80 horas. Con retiro, al valor vigente de $3.250,13 por hora, el ingreso mensual estimado es de aproximadamente $260.010. Si la modalidad es sin retiro, con un valor de $3.494,25 por hora, el sueldo mensual asciende a cerca de $279.540.
En marzo no habrá aumento ni actualización salarial, los montos son exactamente los mismos que en enero y febrero, ya que no se firmó una nueva resolución ni acuerdo paritario que modifique la escala vigente.