Empleadas domésticas: sueldo febrero 2026 en tareas generales y cuánto ganan por 4 horas

Las empleadas domésticas que realizan tareas generales ya pueden calcular cuánto van a cobrar en febrero de 2026 según la escala salarial vigente. Esta categoría incluye trabajos de limpieza, cocina, lavado, planchado y mantenimiento básico del hogar.
Para febrero continúan aplicándose los valores oficiales establecidos desde enero, con montos diferenciados por categoría y por modalidad de contratación, ya sea con retiro o sin retiro.
Empleadas domésticas: todas las escalas salariales vigentes en febrero 2026
En febrero de 2026 rigen las escalas salariales consolidadas desde enero para todas las categorías del régimen de casas particulares. Desde ARCA indicaron que “los valores vigentes deben aplicarse respetando la categoría declarada y la modalidad de contratación”.
Además del salario básico, corresponde abonar el adicional por antigüedad. Según el organismo, el plus por antigüedad equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado. También puede corresponder el adicional por zona desfavorable en determinadas provincias.
Estas son las escalas completas:
Primera categoría – Supervisores/as
Con retiro: $3.895,56 por hora | $485.961,09 mensuales
Sin retiro: $4.254,05 por hora | $539.711,97 mensuales
Segunda categoría – Tareas específicas
Con retiro: $3.696,15 por hora | $452.478,51 mensuales
Sin retiro: $4.039,45 por hora | $502.101,03 mensuales
Tercera categoría – Caseros
$3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales
Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales
Sin retiro: $3.894,43 por hora | $490.745,56 mensuales
Quinta categoría – Tareas generales
Con retiro: $3.250,10 por hora | $398.722,14 mensuales
Sin retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales
Cuánto cobran las empleadas domésticas de tareas generales por 4 horas diarias
En la quinta categoría – tareas generales, que incluye limpieza y cocina, una empleada que trabaja 4 horas por día, 5 días a la semana cumple aproximadamente 80 horas mensuales.
Con retiro, al valor de $3.250,10 por hora, el ingreso mensual estimado es de $260.008. En el caso de las trabajadoras sin retiro, con una hora pagada a $3.494,25, el sueldo mensual asciende a aproximadamente $279.540.
A estos montos se les deben sumar, cuando corresponda, los adicionales obligatorios por antigüedad y zona desfavorable, además de los derechos laborales como aguinaldo, vacaciones pagas y aportes, siempre que la relación laboral esté registrada.