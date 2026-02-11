Empleadas domésticas: sueldo febrero 2026 en tareas generales y cuánto ganan por 4 horas

Valores actualizados de febrero 2026 para empleadas domésticas, con escala completa por categoría y cálculo por jornada parcial.

Las tareas generales incluyen limpieza, cocina y mantenimiento del hogar.

Las empleadas domésticas que realizan tareas generales ya pueden calcular cuánto van a cobrar en febrero de 2026 según la escala salarial vigente. Esta categoría incluye trabajos de limpieza, cocina, lavado, planchado y mantenimiento básico del hogar.

Para febrero continúan aplicándose los valores oficiales establecidos desde enero, con montos diferenciados por categoría y por modalidad de contratación, ya sea con retiro o sin retiro.

Empleadas domésticas: todas las escalas salariales vigentes en febrero 2026 En febrero de 2026 rigen las escalas salariales consolidadas desde enero para todas las categorías del régimen de casas particulares. Desde ARCA indicaron que “los valores vigentes deben aplicarse respetando la categoría declarada y la modalidad de contratación”.

Sueldo empleadas domésticas Los salarios se diferencian entre trabajo con retiro y sin retiro. Además del salario básico, corresponde abonar el adicional por antigüedad. Según el organismo, el plus por antigüedad equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado. También puede corresponder el adicional por zona desfavorable en determinadas provincias.

Estas son las escalas completas: