Empleadas domésticas: sueldo febrero 2026 en tareas generales y cuánto ganan por 4 horas

Valores actualizados de febrero 2026 para empleadas domésticas, con escala completa por categoría y cálculo por jornada parcial.

Las tareas generales incluyen limpieza, cocina y mantenimiento del hogar.

Las empleadas domésticas que realizan tareas generales ya pueden calcular cuánto van a cobrar en febrero de 2026 según la escala salarial vigente. Esta categoría incluye trabajos de limpieza, cocina, lavado, planchado y mantenimiento básico del hogar.

La escala vigente contempla sueldos mínimos por hora y por mes, con y sin retiro.

Para febrero continúan aplicándose los valores oficiales establecidos desde enero, con montos diferenciados por categoría y por modalidad de contratación, ya sea con retiro o sin retiro.

Empleadas domésticas: todas las escalas salariales vigentes en febrero 2026

En febrero de 2026 rigen las escalas salariales consolidadas desde enero para todas las categorías del régimen de casas particulares. Desde ARCA indicaron que “los valores vigentes deben aplicarse respetando la categoría declarada y la modalidad de contratación”.

Sueldo empleadas domésticas
Los salarios se diferencian entre trabajo con retiro y sin retiro.

Además del salario básico, corresponde abonar el adicional por antigüedad. Según el organismo, el plus por antigüedad equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado. También puede corresponder el adicional por zona desfavorable en determinadas provincias.

Estas son las escalas completas:

Primera categoría – Supervisores/as

Con retiro: $3.895,56 por hora | $485.961,09 mensuales

Sin retiro: $4.254,05 por hora | $539.711,97 mensuales

Segunda categoría – Tareas específicas

Con retiro: $3.696,15 por hora | $452.478,51 mensuales

Sin retiro: $4.039,45 por hora | $502.101,03 mensuales

Tercera categoría – Caseros

$3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales

Sin retiro: $3.894,43 por hora | $490.745,56 mensuales

Quinta categoría – Tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora | $398.722,14 mensuales

Sin retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales

Cuánto cobran las empleadas domésticas de tareas generales por 4 horas diarias

En la quinta categoría – tareas generales, que incluye limpieza y cocina, una empleada que trabaja 4 horas por día, 5 días a la semana cumple aproximadamente 80 horas mensuales.

Empleadas domésticas recibirán un bono de entre $2.000 y $3000 según la categoría
El cálculo por 4 horas diarias permite estimar el ingreso mensual proporcional.

Con retiro, al valor de $3.250,10 por hora, el ingreso mensual estimado es de $260.008. En el caso de las trabajadoras sin retiro, con una hora pagada a $3.494,25, el sueldo mensual asciende a aproximadamente $279.540.

A estos montos se les deben sumar, cuando corresponda, los adicionales obligatorios por antigüedad y zona desfavorable, además de los derechos laborales como aguinaldo, vacaciones pagas y aportes, siempre que la relación laboral esté registrada.

