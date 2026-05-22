Inocencia fiscal: una jornada para entender el laberinto de los impuestos

El laberinto de los impuestos suele ser un dolor de cabeza, pero el desafío actual está en encontrar un camino hacia una relación más libre y con menos vueltas con el fisco.
La propuesta de la Universidad de Congreso busca bajar a tierra la realidad económica en un encuentro libre que se podrá seguir de forma presencial o virtual. Será el 26 de mayo, a las 19.
El laberinto de los impuestos suele ser un dolor de cabeza, pero el desafío actual está en encontrar un camino hacia una relación más libre y con menos vueltas con el fisco.
Con esa premisa, la Universidad de Congreso convoca a una jornada para abordar la "inocencia fiscal" y el impacto en los contribuyentes. El encuentro se realizará el martes 26 de mayo de 19 a 21, con acceso libre y gratuito.
La actividad estará a cargo de los contadores Mario Comellas y Gustavo Dupetit, dos profesionales con amplia trayectoria.
El objetivo es desmenuzar las complejidades del sistema impositivo actual y ofrecer herramientas de análisis prácticas para profesionales, estudiantes y público general.
"Está dirigido a profesionales de las ciencias sociales, empresarios y contadores. Es una actividad especial, organizada por los Alumni de UCO (profesionales egresados de la universidad), que ha sido ampliada a la comunidad", contó Comellas.
El debate se centrará en la búsqueda de una relación fiscal más espontánea, la mayor libertad del contribuyente y el curioso fenómeno de la pérdida de la memoria fiscal. Además, se pondrán bajo la lupa dos cuestiones clave para el contexto laboral actual: el blanqueo permanente y el impacto de los impuestos en la modernización del trabajo.
Para ampliar la participación, el encuentro tendrá un formato híbrido. Se podrá asistir de forma presencial en la universidad o seguir en vivo a través de YouTube y Zoom.