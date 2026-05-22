22 de mayo de 2026 - 10:33

Inocencia fiscal: una jornada para entender el laberinto de los impuestos

La propuesta de la Universidad de Congreso busca bajar a tierra la realidad económica en un encuentro libre que se podrá seguir de forma presencial o virtual. Será el 26 de mayo, a las 19.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El laberinto de los impuestos suele ser un dolor de cabeza, pero el desafío actual está en encontrar un camino hacia una relación más libre y con menos vueltas con el fisco.

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Con esa premisa, la Universidad de Congreso convoca a una jornada para abordar la "inocencia fiscal" y el impacto en los contribuyentes. El encuentro se realizará el martes 26 de mayo de 19 a 21, con acceso libre y gratuito.

La actividad estará a cargo de los contadores Mario Comellas y Gustavo Dupetit, dos profesionales con amplia trayectoria.

Una realidad bajo la lupa

El objetivo es desmenuzar las complejidades del sistema impositivo actual y ofrecer herramientas de análisis prácticas para profesionales, estudiantes y público general.

"Está dirigido a profesionales de las ciencias sociales, empresarios y contadores. Es una actividad especial, organizada por los Alumni de UCO (profesionales egresados de la universidad), que ha sido ampliada a la comunidad", contó Comellas.

El debate se centrará en la búsqueda de una relación fiscal más espontánea, la mayor libertad del contribuyente y el curioso fenómeno de la pérdida de la memoria fiscal. Además, se pondrán bajo la lupa dos cuestiones clave para el contexto laboral actual: el blanqueo permanente y el impacto de los impuestos en la modernización del trabajo.

Para ampliar la participación, el encuentro tendrá un formato híbrido. Se podrá asistir de forma presencial en la universidad o seguir en vivo a través de YouTube y Zoom.

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