Caso Alberto Nisman: procesaron a la exfiscal Viviana Fein por "encubrimiento agravado"

El juez federal Julián Ercolini procesó este martes a la exfiscal Viviana Fein por el delito “encubrimiento agravado” en la investigación por la muerte de Alberto Nisman . La resolución sostiene que hubo graves irregularidades durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo en el edificio Le Parc.

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Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo preventivo de $15 millones sobre los bienes de Fein. En el fallo, Ercolini consideró acreditado que el titular de la UFI AMIA fue víctima de un homicidio y señaló que el accionar de la exfiscal afectó el avance de la causa.

Según la resolución judicial, la ya jubilada Fein omitió los protocolos básicos de actuación para preservar la escena del crimen durante las primeras horas del hallazgo del cuerpo, en enero de 2015. El juez sostuvo que tampoco se recolectaron todas las pruebas relevantes que había en el lugar.

En los fundamentos del fallo, Ercolini fue tajante al afirmar que Fein “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban” .

El magistrado evaluó que las conductas de la entonces fiscal permitieron la alteración del departamento, ya sea por acción propia o por la de quienes se encontraban bajo su órbita en el lugar.

Fein apuntó contra la ex de Nisman por frenar las pericias VIviana Fein.

“Las deficiencias generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir elementos que debían resguardarse en un momento trascendental para la recolección de pruebas”, reza el texto judicial.

Cabe recordar que Alberto Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su vivienda el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015. El hallazgo se produjo pocos días después de que el fiscal presentara una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, acusándola de encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán.

La decisión de Ercolini se alinea con el pedido del fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien tras la declaración indagatoria de Fein había reclamado el procesamiento por la figura de encubrimiento.

Para la Justicia federal, la negligencia en el manejo del lugar del hecho no fue un error involuntario, sino una cadena de omisiones que afectaron "el correcto desarrollo y el resultado de la investigación" desde su origen.