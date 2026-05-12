Diputados: la oposición convocó a una sesión especial para interpelar a Manuel Adorni.

Por iniciativa de diversos sectores de la oposición, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este jueves a las 11:00 . El objetivo es pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , para que responda sobre presuntas irregularidades en su situación patrimonial y el uso de fondos públicos.

Manuel Adorni visitará Mendoza para participar de la inauguración del proyecto El Quemado

Caso Manuel Adorni: investigan contratos de la empresa de su esposa con firmas vinculadas al Estado

La citación firmada este martes por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán fue impulsada por el diputado Esteban Paulón ( Provincias Unidas ) junto a otros legisladores de bloques opositores.

El temario incluye cuatro proyectos . El primero es del diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez , quien pidió informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la cámara de Diputados.

El segundo es de Pablo Juliano , diputado por Unidos. Apunta al Ejecutivo con preguntas sobre la situación patrimonial declarada por Adorni.

El tercero, elaborado por Nicolás del Caño, tiene el objetivo explícito de dar inicio a una moción de censura contra el funcionario.

El cuarto y último es de Esteban Paulón, de Unidos, quien repite el pedido de informes verbales sobre las inconsistencias patrimoniales del ministro coordinador.

Los obstáculos de la oposición para desarrollar la sesión

Para poder habilitar la sesión, los bloques opositores deberán reunir 129 diputados. Otro obstáculo que tienen es que ninguno de los cuatro expedientes cuenta con dictamen de comisión, por lo que el objetivo de la oposición es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que fijen fecha y hora para tratar los expedientes.

Reunion de Gabinete- Ministros Foto de la reunión de ministros el pasado viernes en Casa Rosada. NA

El pedido de interpelación se sustenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso a solicitar la presencia del ministro coordinador.

La solicitud fue encabezada por diputados de bloques diversos, entre ellos Esteban Paulón (Provincias Unidas), Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), radicales críticos como Pablo Juliano, y referentes del Frente de Izquierda como Nicolás del Caño y Myriam Bregman.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, confirmó que bajará al recinto para dar el debate, pese a que inicialmente pretendía un temario más amplio.