Manuel Adorni visitará Mendoza para participar de la inauguración del proyecto El Quemado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , estará este jueves en Mendoza para participar de una actividad de YPF en la que estarán presentes el ministro de Economía, Luis Caputo , y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo , en el marco de la inauguración de El Quemado , el primer proyecto aprobado bajo el RIGI en el país.

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El Quemado, ubicado en el departamento de Las Heras, se convertirá en el parque solar más grande de la Argentina. El proyecto fue impulsado por YPF Luz mediante una inversión cercana a los 210 millones de dólares .

Los organizadores del evento también habían cursado una invitación al presidente Javier Milei , aunque hasta el momento su presencia no estaba prevista. A raíz de esto, el jefe de Gabinete continúa desplegando su agenda de gestión con actividades en distintos puntos del país. En cambio, estará presente el presidente de la compañía petrolera, Horacio Marín .

La actividad marcará una nueva aparición pública de Adorni junto a Caputo , luego de la conferencia de prensa que ambos brindaron el pasado viernes en Casa Rosada.

En aquella oportunidad, el ministro de Economía sostuvo que “los problemas políticos o judiciales quedan en la justicia, quedan en la política y no se trasladan a la economía”, al referirse a la situación mediática y judicial del jefe de la Administración Nacional.

La participación de Adorni en un acto vinculado a YPF no resulta novedosa, ya que ocupa el cargo de Director Titular Clase A de la compañía, aunque sin percibir un sueldo. En abril, además, había participado junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de una visita a la base operativa de la petrolera en Neuquén.

Un dato picante de la visita de Adorni es que no participará del evento el diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri, uno de los principales referentes libertarios en Mendoza.

El primer proyecto bajo el RIGI

Además de haber sido el primer proyecto aprobado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), El Quemado también fue la primera iniciativa de energías limpias presentada bajo ese esquema impulsado por el Gobierno nacional para captar inversiones privadas mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Actualmente ya se encuentran habilitados comercialmente los primeros 100 MW del parque, que comenzó a inyectar energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El proyecto contará con una capacidad instalada total de 305 MW y tendrá más de 500 mil paneles solares bifaciales distribuidos sobre unas 600 hectáreas.

El anuncio del “super RIGI”

La visita de Adorni y Caputo a Mendoza se dará además en medio del anuncio del Gobierno nacional para avanzar hacia una ampliación del esquema de incentivos a las inversiones, conocido informalmente como “super RIGI”.

La iniciativa apunta a profundizar los beneficios para sectores estratégicos y acelerar el ingreso de grandes capitales vinculados a energía, minería, infraestructura y exportaciones.

En ese contexto, El Quemado aparece como uno de los principales proyectos que el oficialismo exhibe como ejemplo del funcionamiento del régimen y de su capacidad para impulsar inversiones de gran escala.