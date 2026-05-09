Con presencia de Adorni y Karina Milei, Mercedes-Benz Camiones y Buses puso en marcha su histórica planta en Zárate

Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró este viernes su nuevo Centro Industrial en Zárate, una obra querepresenta uno de los movimientos industriales más relevantes de los últimos años en la Argentina. El proyecto demandó una inversión de 110 millones de dólares y se convirtió en la primera fábrica automotriz construida íntegramente desde cero en el país en los últimos 15 años.

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Ubicada sobre el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, la planta nace con un perfil claramente orientado a la producción regional y la exportación. Allí se ensamblarán los camiones Accelo y Atego , junto con los chasis de buses OH y OF , además de integrar el centro logístico de repuestos y la división REMAN, dedicada a la remanufactura de piezas y motores.

El complejo industrial ocupa un predio de 20 hectáreas y contará con capacidad para producir hasta 10.000 unidades anuales , consolidando a Zárate como uno de los polos industriales más importantes del sector automotor.

Aunque el foco estuvo puesto en la inversión y la producción, la inauguración tuvo una lectura política inevitable. El acto fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro del Interior, Diego Santilli .

La presencia simultánea de funcionarios de primera línea no pasó desapercibida dentro del sector empresario. De hecho, distintas fuentes industriales remarcaron que no es habitual que el núcleo más cercano al Gobierno participe de este tipo de inauguraciones fabriles.

image Foto: Mercedes-Benz Camiones y Buses.

En ese contexto, la imagen de Adorni cobró una dimensión adicional. El funcionario atraviesa días de alta exposición pública en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Por eso, la foto junto a Karina Milei fue interpretada como una nueva señal de respaldo político interno en uno de los momentos más delicados para el vocero presidencial devenido jefe de Gabinete.

La escena combinó así dos planos distintos: el industrial y el político. Y ambos terminaron potenciándose mutuamente.

El mensaje económico del Gobierno ante empresarios y mercados

Durante su discurso, Adorni aprovechó la inauguración para reforzar el mensaje económico del Gobierno frente a empresarios, inversores y mercados internacionales.

“Tenemos una Argentina estable”, afirmó el jefe de Gabinete frente a más de 800 asistentes, entre ejecutivos globales, funcionarios y representantes del sector automotor.

El funcionario sostuvo además que el país “dejó atrás la lógica de la supervivencia” para comenzar a pensar en “el largo plazo”, en línea con la narrativa oficial de estabilización macroeconómica y apertura a inversiones privadas.

Adorni también destacó el perfil exportador de la nueva planta y aseguró que la ubicación estratégica del complejo, cercana al puerto de Zárate, permitirá fortalecer la competitividad logística y comercial de la compañía en América Latina.

“Agradecemos a la compañía por confiar en el país cuando muchos intentaban sembrar dudas”, expresó durante el cierre del acto.

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Daimler Truck apuesta a convertir a Argentina en plataforma regional

La inauguración del Centro Industrial también reflejó la nueva estrategia global de Daimler Truck tras la división internacional de Mercedes-Benz entre vehículos pesados y livianos.

Desde 2021, Mercedes-Benz Camiones y Buses funciona como una estructura independiente dentro del grupo alemán, situación que obligó a redefinir su operación regional y su esquema exportador.

image Foto: Mercedes-Benz Camiones y Buses.

En ese marco, Zárate aparece como una pieza clave para el futuro de la compañía. La cercanía con el puerto, la integración logística y la posibilidad de ampliar componentes nacionales forman parte de una estrategia orientada a consolidar a la Argentina como plataforma regional de producción.

El evento contó con la participación de Achim Puchert, CEO global de Mercedes-Benz Trucks; Till Oberwörder, CEO mundial de Daimler Buses; y Denis Güven, responsable regional para América Latina, Medio Oriente y África.

“Esta planta fortalece nuestro rol dentro de la red global de producción de Daimler Truck”, aseguró Puchert durante la presentación oficial.

Con 75 años de presencia industrial en el país, Mercedes-Benz inicia ahora una nueva etapa enfocada exclusivamente en vehículos pesados, con la mirada puesta en la exportación, la logística regional y el crecimiento sostenido de la demanda de transporte en América Latina.