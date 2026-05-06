La señal de tránsito con una flecha negra hacia arriba dentro de un círculo rojo tiene un significado específico en Argentina. Aunque a simple vista puede confundirse con una indicación de avanzar, en realidad comunica una orden opuesta: no avanzar . Dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme, esta señal está identificada como R.1 No avanzar .

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Su función es prohibir que los vehículos continúen por la vía sobre la que está colocada, especialmente cuando existe una restricción definida por horarios, días o situaciones puntuales.

Según el Anexo L de la normativa vial argentina , la conformación física de esta señal incluye una flecha negra con la punta orientada hacia arriba. Ese símbolo aparece dentro del formato de las señales reglamentarias de prohibición.

El significado oficial es directo: prohíbe a los vehículos avanzar por la calle, carril o sector donde está instalada. No se trata de una sugerencia ni de una advertencia preventiva, sino de una restricción de circulación.

Este detalle es importante porque muchas personas interpretan la flecha hacia arriba como una obligación de seguir derecho. Sin embargo, el borde rojo y el contexto de prohibición cambian por completo el mensaje.

Cuándo puede aparecer en una calle

La señal R.1 suele utilizarse cuando una calle deja de permitir el avance en determinado sentido o cuando se establece una restricción temporal. Puede estar acompañada por una leyenda con días, horarios o aclaraciones específicas.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra dentro de un círculo rojo

Por ejemplo, puede aparecer en zonas donde el tránsito se modifica por obras, cortes programados, eventos, accesos restringidos o cambios temporales de circulación. En esos casos, la señal busca evitar que los autos ingresen a un tramo bloqueado.

La normativa también indica que, cuando una calle deja de tener un sentido de circulación, además de esta señal puede advertirse en la intersección previa con otra señal informativa o preventiva.

Por qué se confunde con una señal de dirección

La confusión aparece por la flecha. En otras señales, una flecha hacia arriba puede indicar circulación obligatoria hacia adelante. Pero en este caso el formato reglamentario y el borde rojo señalan una prohibición.

La diferencia está en mirar el conjunto completo: símbolo negro, círculo blanco, borde rojo y banda de prohibición cuando corresponda. No alcanza con observar solo la flecha.

En términos prácticos, si un conductor encuentra esta señal al inicio de una calle o carril, debe interpretar que no puede seguir por allí, salvo que una placa adicional indique una excepción específica.

Qué debe hacer el conductor al verla

La conducta correcta es no ingresar ni continuar por la vía señalizada. Si la restricción aparece antes de una intersección, corresponde elegir otro recorrido y respetar las indicaciones complementarias.

También conviene mirar si hay carteles adicionales. Algunas restricciones rigen solo en ciertos horarios, por ejemplo por funcionamiento de carriles exclusivos, zonas escolares, ferias, obras o circulación diferenciada.

Ignorar esta señal puede generar una infracción y, sobre todo, una situación de riesgo. Avanzar por una vía restringida puede exponer al conductor a cruces inesperados, maquinaria, peatones o tránsito en sentido contrario.