Los 30 mejores BMW jamás fabricados

La historia de BMW está marcada por la innovación y la deportividad. A lo largo de las décadas, la marca desarrolló algunos de los autos más influyentes del mundo, muchos de ellos reconocidos también en Argentina , donde su prestigio mantiene una fuerte relación entre tecnología, calidad y precio competitivo.

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco y un círculo rojo alrededor

Cuánto sale la Honda Wave 110 en Argentina: el precio actualizado del modelo más vendido

En el universo de los autos premium, BMW construyó una identidad basada en el placer de conducción. En Argentina , estos modelos se destacan por su equilibrio entre innovación y precio , consolidando una base de usuarios fieles que priorizan rendimiento y confiabilidad.

El posicionamiento de BMW dentro del mercado de autos responde a su capacidad de combinar diseño, potencia y confort. Incluso en Argentina , donde el precio es determinante, la marca mantiene un lugar destacado dentro del segmento de alta gama.

A lo largo del tiempo, los autos de BMW evolucionaron sin perder su esencia. Desde clásicos hasta modelos actuales, la marca logró adaptarse al mercado global y también al de Argentina , donde el precio acompaña su perfil premium.

Ranking: los 30 mejores BMW de la historia

1. BMW 328

Uno de los primeros grandes autos deportivos de BMW, clave en la historia de la marca. Su legado sigue influyendo en su posicionamiento en Argentina y su relación con el precio.

2. BMW 507

Un ícono de diseño entre los autos clásicos. Este modelo elevó la imagen de BMW en todo el mundo, incluyendo Argentina, más allá de su precio actual como pieza de colección.

3. BMW 2002

Revolucionó los autos compactos deportivos. Fue fundamental para consolidar a BMW como referente, incluso en mercados como Argentina, donde el precio de sus sucesores mantiene ese legado.

4. BMW 3.0 CSL

Uno de los autos más emblemáticos de competición. Consolidó el ADN deportivo de BMW, algo que impacta en su percepción en Argentina y su estructura de precio.

5. BMW M1

El primer superdeportivo de la marca. Este modelo marcó un antes y un después en los autos de BMW, incluso en su posicionamiento en Argentina.

6. BMW E30 M3

Un clásico absoluto entre los autos deportivos. Refuerza la identidad de BMW también en Argentina, donde influye en la percepción de precio.

7. BMW E28 M5

El primer M5, clave en la evolución de los autos deportivos de lujo. BMW consolidó aquí su propuesta en Argentina.

8. BMW E39 M5

Uno de los mejores sedanes deportivos. Este tipo de autos posiciona a BMW en lo más alto del mercado en Argentina.

9. BMW E46 M3

Equilibrio perfecto entre potencia y diseño. Un referente entre los autos de BMW, incluso hoy en Argentina.

10. BMW Z8

Diseño icónico y tecnología. Este modelo elevó el prestigio de BMW en el mundo de los autos premium.

image

11. BMW i8

Innovación híbrida en los autos deportivos. Refuerza el perfil tecnológico de BMW en Argentina.

12. BMW i3

Uno de los primeros eléctricos premium. Un paso clave para el futuro de los autos de BMW.

13. BMW E36 M3

Accesibilidad dentro del mundo deportivo. Amplió el alcance de los autos de la marca.

14. BMW E92 M3

El único con motor V8. Uno de los autos más valorados por fanáticos de BMW.

15. BMW F90 M5

Tecnología moderna y potencia. Representa la evolución de los autos en Argentina.

16. BMW 1M Coupe

Producción limitada y gran rendimiento. Muy buscado entre los autos de colección.

17. BMW 850CSi

Gran turismo con motor V12. Un ejemplo del lujo en los autos de BMW.

18. BMW Z3 M Coupe

Diseño diferente y gran dinámica. Un clásico moderno dentro de los autos.

19. BMW Z4 M

Deportivo puro y equilibrado. Refuerza la esencia de los autos de la marca.

20. BMW X5

El SUV que redefinió el segmento. Amplió el alcance de BMW en Argentina.

image

21. BMW X6

Innovador concepto SUV coupé. Marcó tendencia en los autos modernos.

22. BMW Serie 7 E38

Lujo clásico. Uno de los autos más elegantes de BMW.

23. BMW Serie 7 E65

Diseño disruptivo y tecnológico. Un quiebre en los autos premium.

24. BMW Serie 3 E90

Equilibrio total. Uno de los autos más exitosos en Argentina.

25. BMW Serie 5 E60

Innovador y polémico. Refleja la evolución de BMW.

26. BMW M4

Alto rendimiento moderno. Uno de los autos deportivos actuales más destacados.

27. BMW M2 Competition

Compacto y potente. Muy valorado en el mercado de autos en Argentina.

28. BMW XM

El futuro electrificado. Marca una nueva etapa para los autos de BMW.

29. BMW Alpina B7

Lujo extremo con alto rendimiento. Un referente entre los autos premium.

30. BMW 3.0 CS

Elegancia clásica. Un modelo clave en la historia de los autos de BMW.

Este ranking refleja cómo BMW logró mantenerse como una de las marcas más influyentes del mundo de los autos, también en Argentina, donde el precio acompaña su posicionamiento premium.