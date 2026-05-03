Récord en ventas de motos 0km: abril volvió a romper la barrera de las 80.000 unidades

La venta de motos 0km siguen en niveles récord, al patentarse 80.737 unidades en abril , creciendo un 51,5% interanual pero bajó levemente frente a marzo, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El avance interanual del tercer mes del año implicó que se vendieron 27.461 unidades más , ya que las motos patentadas en abril de 2025 habían sido 53.276. Mientras que la merma mensual se dio ante las 81.551 unidades vendidas en marzo, lo que significa que se comercializaron 814 motos menos.

De esta forma, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 301.962 unidades, esto es un 47,5% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 204.732 motovehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que “lo que está sucediendo en el mercado de los motovehículos es realmente notable, completando en marzo y abril los dos meses de mayor registro de patentamientos de la historia, por encima de las 80.000 unidades”.

Sobre este boom de ventas, señaló que “cada vez más gente se está sumando al mercado de la movilidad con la compra de las unidades más básicas, con un rol preponderante de la financiación, y lo positivo es que esta tendencia puede mantenerse en este ritmo si las tasas continúan hacia abajo, sin dudas ese es el aspecto clave para este sector”.

En ese sentido, Beato remarcó que “sería muy bueno para poder crecer también en los segmentos de mayor cilindrada, donde hay una gran variedad de marcas y modelos y una oportunidad de mayor rentabilidad para el concesionario”.

Análisis marca por marca: lideró Honda

En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a marzo en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 14.440 unidades, seguida ahora por Guilera, con 10.280, que recuperó ese puesto dejando tercera a Motomel con 9.908.

Por detrás aparece Keller, que en enero estuvo fuera del top five; ahora continúa cuarta, con 8.885 unidades, y Corven se mantiene en la quinta posición, con 7.778, tras haber desplazado a Zanella fuera del top five en marzo.

En el modelo más patentado hay una varias modificación con respecto a marzo, la Gilera Smash, tercera en el registro previo, lideró abril con 7.625, seguida por la Keller KN 110-8, con 7.620, y que han dejado a la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave, en la tercera posición, luego de mucho tiempo, con 7.395.

En los puestos que completan el top five también hubo cambios, la Corven Energy 110 by Corven, con 5.215, subió al cuarto puesto y dejó a la Motomel B110 en el quinto escalón, con 5.123 unidades.

Ranking de patentamientos en abril