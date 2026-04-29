Motos 110 en Argentina: cuánto cuestan tras la subida de precios en abril 2026 y qué modelos convienen

El mercado de las motos en Argentina experimentó un nuevo ajuste durante abril 2026 , impulsado por la inflación y los costos de importación. A pesar del aumento en el precio de lista, las unidades de 110 cilindradas siguen liderando las ventas nacionales por su bajo costo de mantenimiento diario hoy.

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La situación económica actual en Argentina obliga a los usuarios a buscar alternativas eficientes de transporte. Las principales marcas del sector han actualizado sus valores de mercado, reflejando una subida de precios que impacta directamente en el bolsillo de quienes necesitan un vehículo ágil para la movilidad urbana.

A pesar del incremento registrado, las motos de 110 centímetros cúbicos se mantienen como las más elegidas por su versatilidad. El precio competitivo respecto a modelos de mayor cilindrada y la financiación ofrecida por diversas marcas locales permiten que sigan siendo el vehículo de entrada preferido por los argentinos.

Entender el panorama de abril 2026 es clave para concretar una compra inteligente en el concesionario. En este contexto, las motos de baja cilindrada no solo ofrecen un precio inicial accesible en Argentina , sino también un ahorro significativo en combustible y repuestos originales de las principales marcas .

Precio de las motos 110 en abril 2026

Honda Wave 110S : $4.200.000

Gilera Smash 110 : $2.450.000

Motomel B110 : $2.380.000

Corven Energy 110 AD : $2.410.000

Zanella ZB 110 RT : $2.550.000

Mondial LD 110: $2.350.000

Aclaración: Los valores pueden variar según el concesionario en Argentina y no incluyen gastos de patentamiento ni flete.

Modelos recomendados

Al analizar qué modelo conviene comprar este mes, la Honda Wave 110S sigue siendo la referente por su alto valor de reventa en Argentina. Sin embargo, para quienes buscan un precio más ajustado, marcas como Gilera y Motomel ofrecen una relación costo-beneficio inigualable en el segmento de las motos urbanas. La Corven Energy se destaca también por su amplia red de servicios técnicos oficiales.

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Características de las unidades

El motor de estas unidades suele ser monocilíndrico de cuatro tiempos, lo que garantiza durabilidad en las motos que circulan por Argentina. El diseño simple facilita que el precio de las reparaciones sea bajo en comparación con otras marcas de alta gama.

El consumo de combustible es el punto más fuerte de este segmento en Argentina. Con un promedio de 2 litros cada 100 kilómetros, estas motos permiten ahorrar dinero mensualmente, independientemente del precio de la nafta que fijen las marcas petroleras.

En cuanto a la tecnología, los modelos de abril 2026 han incorporado tableros digitales y puertos de carga USB. Aunque son motos sencillas, el mercado en Argentina exige estas mejoras para mantener un precio competitivo frente a otras marcas internacionales.

La seguridad ha mejorado con la inclusión de frenos a disco delanteros en la mayoría de las marcas. Esto es vital para las motos que transitan las congestionadas calles de Argentina, donde el precio de un buen sistema de frenado se justifica con la prevención de accidentes.

El confort de marcha está diseñado para trayectos cortos y medianos dentro de la ciudad. Las motos 110 poseen una posición de manejo ergonómica que atrae a usuarios de todas las edades en Argentina, quienes valoran la ligereza de las principales marcas.

Finalmente, estas unidades convienen frente a otras motos debido a su bajo costo operativo y facilidad de manejo. En Argentina, el precio del seguro y las patentes para estas marcas es sensiblemente inferior, convirtiéndolas en la inversión más inteligente de abril 2026.