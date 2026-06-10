Para qué sirven las ranuras en los neumáticos de los autos y por qué es importante su profundidad

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes en los autos . Son el único punto de contacto entre el automóvil y el asfalto, por lo que su estado influye directamente en la estabilidad, el frenado y la capacidad de maniobra. Sin embargo, existe un detalle que suele pasar desapercibido: las ranuras de la banda de rodadura.

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Cumplen funciones fundamentales para la seguridad vial. Su profundidad y estado de conservación pueden determinar cómo responde el vehículo ante una frenada de emergencia o durante una tormenta intensa. Por eso, es clave revisarlas periódicamente y no esperar a que el desgaste sea evidente.

Las ranuras presentes en la banda de rodadura fueron diseñadas para mejorar el contacto del neumático con diferentes superficies y condiciones de manejo. Su función más importante es evacuar el agua que se acumula entre la cubierta y el pavimento.

El diseño de las ranuras varía según el tipo de neumático.

Las funciones de las ranuras no se limitan únicamente al drenaje de agua. Los bordes que forman estos canales también desempeñan un papel esencial en la tracción.

Cuando el vehículo circula sobre superficies irregulares o resbaladizas, los bloques de la banda de rodadura utilizan esos bordes para aferrarse mejor al terreno. Esto permite una mayor estabilidad y facilita el desplazamiento en condiciones difíciles.

Otra ventaja importante es la disipación del calor

Durante la marcha, la fricción constante entre el neumático y el pavimento genera temperatura. Las ranuras favorecen la circulación de aire alrededor de la banda de rodadura, ayudando a liberar parte de ese calor acumulado.

Asimismo, aportan flexibilidad al neumático. Gracias a ellas, los bloques de caucho pueden deformarse ligeramente para adaptarse a pequeñas grietas, baches y desniveles del camino, mejorando la capacidad de respuesta y el confort de conducción.

Por qué la profundidad de las ranuras es tan importante para la seguridad

Con el paso de los kilómetros, la banda de rodadura se desgasta y las ranuras pierden profundidad. Cuando esto ocurre, su capacidad para evacuar agua disminuye considerablemente.

Un neumático con canales desgastados necesita más tiempo y distancia para expulsar el agua acumulada, lo que incrementa el riesgo de aquaplaning y reduce la eficacia de frenado sobre superficies mojadas.

y para lo que incrementa el riesgo de y reduce la sobre superficies mojadas. La mayoría de las legislaciones establecen una profundidad mínima legal de 1,6 milímetros para la banda de rodadura. Sin embargo, diversos organismos de seguridad vial recomiendan reemplazar los neumáticos antes de alcanzar ese límite, especialmente si se circula con frecuencia bajo la lluvia.

para la banda de rodadura. Sin embargo, diversos organismos de seguridad vial recomiendan antes de alcanzar ese límite, especialmente si se circula con frecuencia bajo la lluvia. Muchos modelos incorporan indicadores de desgaste integrados en las propias ranuras. Cuando la superficie del neumático queda al mismo nivel que esos indicadores, significa que llegó el momento de considerar el reemplazo.

ranuras en neumáticos WEB

Las ranuras de los neumáticos no solo ayudan a evacuar el agua y reducir el riesgo de aquaplaning, sino que también mejoran la tracción, favorecen la disipación del calor y permiten una mejor adaptación a diferentes superficies.