Cuánto sale la Honda Wave 110 en junio 2026: el precio actualizado de la moto más vendida de Argentina

La Honda Wave 110 continúa siendo la referencia absoluta dentro del mercado de motos en Argentina . Su combinación de durabilidad, mantenimiento económico y precio competitivo le permite mantenerse como el modelo más patentado del país, incluso en un contexto de constantes actualizaciones de valores.

Qué significa la misteriosa letra "D" en los autos con transmisión manual

Vuelve el Ford Falcon: así es la versión 2027 del clásico que marcó una época

En el segmento de motos urbanas, la Honda Wave logró construir una reputación difícil de igualar. En Argentina , miles de usuarios la eligen por su facilidad de manejo, disponibilidad de repuestos y estabilidad de precio frente a otras alternativas del mercado.

El liderazgo de la Honda Wave 110 no es casual. Dentro de las motos económicas de Argentina , sobresale por ofrecer una mecánica simple y confiable. Además, su bajo costo operativo ayuda a sostener una excelente relación entre uso diario y precio de compra.

Otro aspecto clave es su valor de reventa. Entre las motos más populares de Argentina , la Wave conserva una cotización elevada con el paso del tiempo, algo que también influye en la percepción de su precio dentro del mercado.

Precio de la Honda Wave 110 en junio 2026

Honda Wave 110S Freno a tambor: $3.426.900

Honda Wave 110S Freno a disco: $4.020.800 image

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, disponibilidad y gastos administrativos.

Características de la Honda Wave 110

El motor de la Honda Wave 110 es un monocilíndrico de 109 cc diseñado para ofrecer eficiencia y confiabilidad. Dentro del segmento de motos en Argentina, mantiene una excelente relación entre rendimiento y precio.

En consumo, la Honda se destaca entre las motos más eficientes de Argentina, permitiendo recorrer largas distancias con un gasto reducido de combustible. Esto fortalece aún más su atractivo en relación con el precio.

image

La tecnología incluye arranque eléctrico y transmisión semiautomática de cuatro velocidades. Estas características permiten que la Honda Wave 110 siga siendo una de las motos más prácticas del mercado argentino.

En seguridad, la versión más equipada incorpora freno a disco delantero y sistema CBS. Dentro de las motos económicas de Argentina, son elementos que mejoran el producto sin elevar demasiado el precio.

El confort también es uno de sus puntos fuertes gracias a su bajo peso y maniobrabilidad. Entre las motos urbanas disponibles en Argentina, continúa siendo una de las más recomendadas para el uso diario.

Frente a otras motos del mercado, la Honda Wave 110 mantiene un liderazgo sólido gracias a su confiabilidad, bajo mantenimiento y estabilidad de precio, factores que explican por qué sigue siendo la más vendida del país.