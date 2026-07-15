15 de julio de 2026 - 12:03

Cuánto cuesta el Toyota Corolla en Argentina tras la actualización de precios de julio

El Toyota Corolla, los precios y el mercado de Argentina actualizaron los valores del sedán más vendido.

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Por Ignacio Alvarado

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Fabricado en la región y con una trayectoria de décadas, el Corolla sigue ocupando un lugar privilegiado dentro del segmento mediano.

Su combinación de seguridad, confort y eficiencia explica buena parte de ese éxito.

Precios del Toyota Corolla en Argentina

Con la actualización de julio, la gama quedó conformada de la siguiente manera:

  • Toyota Corolla XLI 2.0 CVT: desde $35.809.000.
  • Toyota Corolla XEI 2.0 CVT: desde $39.403.000.
  • Toyota Corolla SEG 2.0 CVT: desde $44.171.000.
  • Toyota Corolla XEI HEV (Híbrido): desde $40.928.000.
  • Toyota Corolla SEG HEV (Híbrido): desde $45.641.000.

Los valores corresponden a la lista oficial y pueden variar según el concesionario, el patentamiento y los gastos administrativos.

Qué ofrece el Toyota Corolla

Uno de los grandes argumentos del Toyota Corolla sigue siendo su completo equipamiento.

Dependiendo de la versión incorpora siete airbags, control de estabilidad, climatizador automático bi-zona, tablero digital, pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay y el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control de velocidad crucero adaptativo.

Las versiones híbridas agregan un consumo muy reducido en ciudad y menores emisiones contaminantes.

Cómo queda frente a sus rivales

Con estos precios, el Corolla continúa enfrentándose a modelos como Volkswagen Vento, Nissan Sentra y Honda Civic en los mercados donde todavía se comercializan.

Su principal diferencial sigue siendo la confiabilidad mecánica, la tecnología híbrida y uno de los mejores valores de reventa del mercado argentino.

Un referente que mantiene su liderazgo

El Toyota Corolla demuestra una vez más por qué sigue siendo uno de los referentes del segmento en Argentina. Incluso después de la actualización de precios, continúa ofreciendo un equilibrio muy competitivo entre seguridad, equipamiento, eficiencia y calidad de construcción.

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