Qué significa la señal de tránsito blanco con una franja diagonal negra y por qué es obligatoria

Algunas señales de tránsito son fáciles de identificar , pero otras generan dudas incluso entre conductores con experiencia. Una de ellas es el cartel circular blanco con una franja diagonal negra, muy habitual en países europeos y conocido por indicar que finalizan determinadas restricciones de circulación. En Argentina tiene el mismo sentido, pero con un pequeño cambio en el diseño.

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Qué significa una señal de tránsito con fondo blanco y un círculo rojo a su alrededor

Comprender su significado resulta fundamental para conducir de forma segura y respetar la normativa vigente. Después de esta señal, las reglas sobre velocidad o prohibiciones cambian automáticamente según el tipo de pista por la que se circula.

En el Reino Unido, el cartel circular blanco con una franja diagonal negra indica que comienza a aplicarse el National Speed Limit, es decir, el límite nacional de velocidad.

La restricción es compartida en varios lugares europeos y en Argentina.

Esto significa que deja de tener vigencia cualquier límite específico que existiera anteriormente, como una zona de 30 mph o 40 mph, y pasan a regir los límites generales establecidos para cada tipo de vía.

Los vehículos pesados o aquellos que transportan remolques pueden tener límites diferentes.

Qué representa esta señal en otros países de Europa

En numerosos países adheridos a la Convención de Viena sobre Señalización Vial, la misma señal tiene un significado muy similar.

En estos casos indica el fin de todas las prohibiciones o restricciones locales. Esto puede incluir:

Límites temporales de velocidad.

temporales de velocidad. Prohibiciones de adelantamiento.

de adelantamiento. Restricciones por obras o situaciones especiales.

por obras o situaciones especiales. Otras limitaciones específicas del tramo anterior.

Una vez superado el cartel, vuelven a aplicarse las normas generales correspondientes al tipo de carretera.

Cómo funciona esta señal en Argentina

En Argentina existe una señal equivalente denominada Fin de prescripción o Fin de restricciones.

Aunque el concepto es el mismo, presenta una pequeña diferencia visual: en lugar de una única franja diagonal gruesa, el cartel suele mostrar cinco líneas diagonales negras finas (en algunos casos tres) sobre un fondo blanco.

en lugar de una única el cartel suele mostrar (en algunos casos tres) sobre un Su función consiste en informar que dejan de regir las restricciones establecidas anteriormente, como límites especiales de velocidad, prohibiciones de sobrepaso o medidas temporales por trabajos en la calzada.

A partir de ese punto vuelven a aplicarse los límites generales establecidos para la ruta, autovía o autopista según la legislación correspondiente.

Cada señalización debe respetarse para conducir de forma segura y cumplir correctamente con las normas. WEB

La señal circular blanca con una franja diagonal negra indica el final de una restricción específica y el regreso a las normas generales de circulación. En el Reino Unido señala la aplicación del límite nacional de velocidad, mientras que en gran parte de Europa y en Argentina informa el fin de prohibiciones o limitaciones locales.