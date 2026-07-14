14 de julio de 2026 - 12:00

Así se vería el Renault 18 versión 2027: el auto familiar que fue símbolo de los viajes de verano en los 80

La inteligencia artificial imagina un nuevo Renault 18, conservando la esencia del clásico de Renault con un diseño futurista.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Renault Mégane E-Tech.

Obligado, Renault quitó sus autos eléctricos del mercado argentino tras el avance de las marcas chinas
Descubrí el significado de esta señal de tránsito: la cruz negra sobre fondo amarillo. 

Qué significa la cruz negra sobre fondo amarillo: la señal de peligro que los conductores suelen ignorar en la ruta

Por Cristian Reta

Pocos autos quedaron tan asociados a los viajes largos como el Renault 18.

Era habitual verlo cargado de valijas rumbo a la Costa Atlántica, Córdoba o las sierras mendocinas, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la clase media argentina.

La inteligencia artificial mantiene el ADN del Renault 18

La recreación conserva la silueta característica del sedán original, aunque incorpora superficies más limpias y aerodinámicas.

El frente luce una gran firma lumínica LED continua, acompañada por ópticas ultrafinas y una parrilla completamente cerrada, propia de un vehículo eléctrico.

Los laterales mantienen la amplitud del modelo histórico, pero incorporan llantas de diseño aerodinámico, manijas retráctiles y una línea de cintura mucho más marcada.

En la parte trasera aparece una barra LED que atraviesa todo el ancho del vehículo junto con un discreto emblema iluminado de Renault.

Así sería el interior del Renault 18 2027

La inteligencia artificial imagina un habitáculo amplio, pensado para viajar.

Dos pantallas panorámicas reemplazan al tablero tradicional, mientras que los comandos físicos prácticamente desaparecen.

Los asientos utilizan materiales reciclados de alta calidad y el enorme espacio para cinco pasajeros mantiene uno de los mayores atributos del Renault 18 original.

También incorpora conducción semiautónoma, asistentes inteligentes y actualizaciones remotas de software.

El espíritu familiar sigue intacto

Aunque cambia completamente la mecánica, el concepto permanece.

El Renault 18 continúa siendo imaginado como un auto cómodo, silencioso y pensado para recorrer largas distancias con toda la familia.

Un clásico que todavía despierta emociones

Aunque solo se trata de una recreación realizada mediante inteligencia artificial, el ejercicio demuestra cuánto cariño sigue despertando el Renault 18 entre los argentinos. Si algún día regresara, probablemente volvería a conquistar las rutas con el mismo espíritu familiar que lo convirtió en uno de los grandes íconos de los años 80.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que significa una senal de transito con fondo blanco y un circulo rojo a su alrededor

Qué significa una señal de tránsito con fondo blanco y un círculo rojo a su alrededor

Por Andrés Aguilera
cuanto cuesta el toyota corolla cross tras la ultima actualizacion de precios en argentina

Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross tras la última actualización de precios en Argentina

Por Ignacio Alvarado
asi es el peugeot 405 version 2027: el sedan noventoso que vuelve a conquistar las calles argentinas

Así es el Peugeot 405 versión 2027: el sedán noventoso que vuelve a conquistar las calles argentinas

que significa una senal de transito con fondo blanco y una flecha que apunta hacia abajo

Qué significa una señal de tránsito con fondo blanco y una flecha que apunta hacia abajo

Por Andrés Aguilera