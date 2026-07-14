Así se vería el Renault 18 versión 2027: el auto familiar que fue símbolo de los viajes de verano en los 80

El Renault 18 acompañó miles de vacaciones familiares durante los años 80 y todavía ocupa un lugar especial en la memoria de muchos argentinos . Gracias a la inteligencia artificial , hoy es posible imaginar cómo sería una versión 2027 de este clásico de Renault , reinterpretada con tecnología moderna, líneas elegantes y motorización completamente eléctrica.

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Pocos autos quedaron tan asociados a los viajes largos como el Renault 18.

Era habitual verlo cargado de valijas rumbo a la Costa Atlántica, Córdoba o las sierras mendocinas, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la clase media argentina.

La recreación conserva la silueta característica del sedán original, aunque incorpora superficies más limpias y aerodinámicas.

El frente luce una gran firma lumínica LED continua, acompañada por ópticas ultrafinas y una parrilla completamente cerrada, propia de un vehículo eléctrico.

Los laterales mantienen la amplitud del modelo histórico, pero incorporan llantas de diseño aerodinámico, manijas retráctiles y una línea de cintura mucho más marcada.

En la parte trasera aparece una barra LED que atraviesa todo el ancho del vehículo junto con un discreto emblema iluminado de Renault.

Así sería el interior del Renault 18 2027

La inteligencia artificial imagina un habitáculo amplio, pensado para viajar.

Dos pantallas panorámicas reemplazan al tablero tradicional, mientras que los comandos físicos prácticamente desaparecen.

Los asientos utilizan materiales reciclados de alta calidad y el enorme espacio para cinco pasajeros mantiene uno de los mayores atributos del Renault 18 original.

También incorpora conducción semiautónoma, asistentes inteligentes y actualizaciones remotas de software.

El espíritu familiar sigue intacto

Aunque cambia completamente la mecánica, el concepto permanece.

El Renault 18 continúa siendo imaginado como un auto cómodo, silencioso y pensado para recorrer largas distancias con toda la familia.

Un clásico que todavía despierta emociones

Aunque solo se trata de una recreación realizada mediante inteligencia artificial, el ejercicio demuestra cuánto cariño sigue despertando el Renault 18 entre los argentinos. Si algún día regresara, probablemente volvería a conquistar las rutas con el mismo espíritu familiar que lo convirtió en uno de los grandes íconos de los años 80.