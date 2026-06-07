Volkswagen Amarok en junio 2026: cuánto cuesta la camioneta que pelea el liderazgo del mercado argentino

La Volkswagen Amarok continúa siendo una de las camionetas más importantes de Argentina , destacándose por su robustez, tecnología y amplia gama de versiones. Su reciente actualización de precio vuelve a ponerla en el centro de atención dentro del competitivo segmento de pick-ups medianas.

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Dentro del mercado de camionetas en Argentina , la Volkswagen Amarok mantiene una posición privilegiada gracias a sus motores turbodiésel y V6. La combinación entre prestaciones y precio la convierte en una de las principales rivales de Toyota Hilux y Ford Ranger.

La estrategia de Volkswagen permitió que la Amarok conserve un fuerte volumen de ventas. En Argentina , pocas camionetas logran combinar confort de marcha, tecnología y potencia con un esquema de precio tan amplio y variado.

Además, la pick-up fabricada en el país cuenta con una fuerte identificación local. Entre las camionetas más valoradas de Argentina , la Amarok sigue destacándose por su comportamiento dinámico y por el prestigio de la marca.

Precio de la Volkswagen Amarok en junio 2026

Amarok Trendline TDI MT 4x2: $51.929.800

Amarok Comfortline TDI MT 4x2: $59.569.000

Amarok Comfortline TDI AT 4x2: $63.546.250

Amarok Highline TDI AT 4x2: $70.458.850

Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $73.301.700

Amarok Highline V6 AT 4x4: $86.397.750

Amarok Extreme V6 AT 4x4: $92.427.900 image

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario y promociones vigentes.

Características de la Volkswagen Amarok

La Volkswagen Amarok ofrece motores turbodiésel y V6 que la ubican entre las camionetas más potentes de Argentina. Su propuesta mecánica justifica gran parte de su posicionamiento y precio.

En consumo, las versiones de cuatro cilindros mantienen cifras competitivas dentro del segmento de camionetas, algo especialmente valorado por usuarios de Argentina que utilizan el vehículo para trabajo y viajes.

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La tecnología es uno de los puntos fuertes de la Volkswagen Amarok. Entre las camionetas disponibles en Argentina, incorpora sistemas de conectividad y asistencias a la conducción que elevan su valor percibido frente al precio.

En seguridad, la Amarok suma múltiples airbags, controles electrónicos y asistentes de manejo. Estas características permiten que siga siendo una referencia dentro de las camionetas medianas.

El confort también destaca gracias a una suspensión equilibrada y un interior moderno. Pocas camionetas en Argentina ofrecen una experiencia tan cercana a la de un SUV sin disparar el precio.

Frente a otras camionetas del mercado argentino, la Volkswagen Amarok mantiene uno de los posicionamientos más sólidos gracias a su potencia, tecnología y variedad de versiones, consolidándose como una de las grandes protagonistas de 2026.