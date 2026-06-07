Volkswagen Amarok en junio 2026: cuánto cuesta la camioneta que pelea el liderazgo del mercado argentino

La Volkswagen Amarok continúa siendo una de las camionetas más importantes de Argentina, destacándose por su robustez, tecnología y amplia gama de versiones. Su reciente actualización de precio vuelve a ponerla en el centro de atención dentro del competitivo segmento de pick-ups medianas.
Dentro del mercado de camionetas en Argentina, la Volkswagen Amarok mantiene una posición privilegiada gracias a sus motores turbodiésel y V6. La combinación entre prestaciones y precio la convierte en una de las principales rivales de Toyota Hilux y Ford Ranger.
La estrategia de Volkswagen permitió que la Amarok conserve un fuerte volumen de ventas. En Argentina, pocas camionetas logran combinar confort de marcha, tecnología y potencia con un esquema de precio tan amplio y variado.
Además, la pick-up fabricada en el país cuenta con una fuerte identificación local. Entre las camionetas más valoradas de Argentina, la Amarok sigue destacándose por su comportamiento dinámico y por el prestigio de la marca.
Precio de la Volkswagen Amarok en junio 2026
- Amarok Trendline TDI MT 4x2: $51.929.800
- Amarok Comfortline TDI MT 4x2: $59.569.000
- Amarok Comfortline TDI AT 4x2: $63.546.250
- Amarok Highline TDI AT 4x2: $70.458.850
- Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $73.301.700
- Amarok Highline V6 AT 4x4: $86.397.750
- Amarok Extreme V6 AT 4x4: $92.427.900
Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario y promociones vigentes.
Características de la Volkswagen Amarok
La Volkswagen Amarok ofrece motores turbodiésel y V6 que la ubican entre las camionetas más potentes de Argentina. Su propuesta mecánica justifica gran parte de su posicionamiento y precio.
En consumo, las versiones de cuatro cilindros mantienen cifras competitivas dentro del segmento de camionetas, algo especialmente valorado por usuarios de Argentina que utilizan el vehículo para trabajo y viajes.
La tecnología es uno de los puntos fuertes de la Volkswagen Amarok. Entre las camionetas disponibles en Argentina, incorpora sistemas de conectividad y asistencias a la conducción que elevan su valor percibido frente al precio.
En seguridad, la Amarok suma múltiples airbags, controles electrónicos y asistentes de manejo. Estas características permiten que siga siendo una referencia dentro de las camionetas medianas.
El confort también destaca gracias a una suspensión equilibrada y un interior moderno. Pocas camionetas en Argentina ofrecen una experiencia tan cercana a la de un SUV sin disparar el precio.
Frente a otras camionetas del mercado argentino, la Volkswagen Amarok mantiene uno de los posicionamientos más sólidos gracias a su potencia, tecnología y variedad de versiones, consolidándose como una de las grandes protagonistas de 2026.