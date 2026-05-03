Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 4 de mayo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.4 en Banco Nación, en lo que se prevé una medida estable, teniendo en cuenta que su precio subió de manera importante para luego bajar.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Los mercados bursátiles mostraron un desempeño desigual durante la última semana. A pesar de que persisten las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, los principales índices de Wall Street lograron marcar nuevos récords impulsados por los resultados financieros de las grandes compañías tecnológicas.

En contraste, los activos argentinos se mantuvieron relativamente al margen de la tendencia internacional. Las acciones registraron caídas, mientras que los bonos soberanos se sostuvieron, aunque todavía lejos de los valores máximos alcanzados en febrero. En el mercado cambiario, el Banco Central acumuló compras por USD 390 millones a lo largo de cuatro jornadas operativas, lo que le permitió superar ampliamente el saldo positivo de USD 7.000 millones en el primer cuatrimestre del año.

dólar lunes 27 de abril El dólar en Argentina. WEB

Con un volumen de operaciones en aumento, en la antesala de las importantes liquidaciones de exportadores previstas para mayo, con un promedio diario de USD 534 millones, el dólar mayorista retrocedió 8,50 pesos, equivalente a un 0,6%, y cerró en 1.391 pesos. Por su parte, el dólar al público se ubicó en $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación, con una baja semanal de diez pesos o 0,7%. En tanto, el dólar blue descendió 20 pesos, lo que representa una caída del 1,4%, hasta los $1.400 para la venta.

“Abril dejó un hito difícil de ignorar: el BCRA compró USD 2.695 millones en el mes, las reservas netas volvieron a terreno positivo (USD 672 millones) y el carry trade rindió hasta 20% en dólares en el cuatrimestre", resumió GMA Capital en un informe.