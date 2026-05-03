Infraestructura crítica: el corazón invisible de las comunicaciones mineras

Toda operación minera moderna requiere, antes de producir su primer gramo de cobre o litio, el desarrollo de una infraestructura crítica que permita su construcción y funcionamiento. Este conjunto de obras iniciales, conocido en la industria como Early Works o trabajos tempranos, constituye la base sobre la cual se edifica todo el proyecto.

Quién será el reemplazante de Frugoni en la Secretaría de Infraestructura tras su escandalosa renuncia

Infraestructura, agua y energía: el valor de la ingeniería para una minería responsable en Argentina

Entre estos trabajos se incluyen caminos de acceso para tránsito pesado, campamentos para alojar al personal en régimen de roster y, de manera central, los sistemas de conectividad y comunicaciones.

En proyectos que pueden albergar entre 1.000 y 5.000 trabajadores, la conectividad confiable y resiliente deja de ser un complemento y pasa a ser una necesidad estructural . El acceso a datos y a internet es hoy una de las primeras infraestructuras que se ejecutan, ya que permite coordinar la operación, integrar sistemas y asegurar la continuidad de los procesos.

Sin embargo, la conectividad por sí sola no alcanza. La operación minera requiere además de un sistema de comunicaciones robusto, capaz de funcionar incluso en escenarios críticos. En este sentido, la radio en bandas VHF o UHF continúa siendo, a nivel mundial, la solución más eficiente y confiable para la gestión operativa y la atención de emergencias.

Se trata de una tecnología probada, simple en su uso pero altamente efectiva, donde cada trabajador dispone de un equipo portátil —comúnmente denominado handy— mientras que los vehículos cuentan con radios móviles instaladas en cabina. Este esquema permite una comunicación inmediata, directa y sin dependencia de redes externas.

No obstante, el verdadero desafío no está en los equipos terminales, sino en la infraestructura que los soporta. Garantizar cobertura a lo largo de extensos caminos de acceso, muchas veces en entornos montañosos, y asegurar la capacidad del sistema para procesar miles de comunicaciones simultáneas es el núcleo de las comunicaciones mineras modernas.

Actualmente, la mayoría de las operaciones utiliza sistemas troncalizados de nivel industrial, que no solo optimizan el uso del espectro radioeléctrico, sino que además incorporan estándares de seguridad operativa y ciberseguridad, protegiendo tanto las comunicaciones como los datos que circulan en la red.

La geografía de la cordillera de los Andes introduce un nivel adicional de complejidad. La instalación de sitios de comunicaciones en zonas remotas, muchas veces sin acceso a energía, requiere soluciones de ingeniería avanzadas. A esto se suma la necesidad de desplegar infraestructura móvil que acompañe el avance de frentes de obra, ya sea en la construcción de caminos o en tareas de exploración.

MInetech3

En este contexto, la experiencia y la capacidad técnica resultan determinantes. Empresas especializadas en el desarrollo de sistemas de comunicaciones para minería han consolidado un rol clave en la región, acompañando el crecimiento del sector con soluciones adaptadas a cada operación.

Con más de 15 años de trayectoria en el país, compañías como MINETECH han participado en el desarrollo de infraestructura crítica a lo largo de distintos proyectos, siendo elegidas por gran parte de la industria para implementar sistemas de comunicaciones operativas y de emergencia.

En definitiva, detrás de cada operación minera exitosa existe una red invisible pero esencial: la infraestructura de comunicaciones. Un sistema que no solo conecta personas, sino que garantiza seguridad, eficiencia y continuidad operativa en uno de los entornos más desafiantes del mundo.

Matías Baglietto, Director de Minetech Argentina y Pirca Safety