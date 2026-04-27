Quién será el reemplazante de Frugoni en la Secretaría de Infraestructura tras su escandalosa renuncia

Fernando Herrmann será e l reemplazante de Carlos María Frugoni como secretario de Coordinación de Infraestructura , luego de la escandalosa renuncia debido a la omisión de declarar siete departamentos en Miami.

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El arquitecto Herrmann se desempeñaba como titular de la Secretaría de Transporte, lugar que quedará para Mariano Plencovich tras este serie de movimientos dispuesta por el presidente de Estados Unidos.

El nuevo encargado de, entre otras cosas, avanzar con la privatización y concesión de rutas, es egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE). Es docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y en la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Herrmann antes fue socio y director de varias empresas de proyectos y gestión de obras, como el estudio Hermann & Arquitectos Asociados y Arquigrupo SRL.

Frugoni quedó en el eje de los cuestionamientos porque omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción y el fisco ser propietario de siete departamentos en Palm Beach (Miami), Estados Unidos. Ante el escenario planteado, este domingo se oficializó su salida de la secretaría dependiente del área que comanda Luis Caputo.

Adquiridos entre 2020 y 2022, al menos cinco de esos inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores de entre 215.000 y 216.000 dólares.

El propio Frugoni admitió su error ante la consulta del periodista Nicolás Wiñazki: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”.

Hay más dudas porque, en 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones. Después de las compras en Miami, sus acciones superaron los 40 millones de pesos en 2023 y declaró inversiones en 16 empresas, junto a depósitos de 400.000 dólares en el exterior.