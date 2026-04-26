26 de abril de 2026 - 21:38

Caputo aceptó la renuncia de Frugoni tras el escándalo por bienes no declarados en Miami

El exsecretario de Infraestructura dejó su cargo luego de que se conociera que no declaró propiedades en Miami ni sociedades comerciales. Enfrenta una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

El exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni.

El exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia de Carlos María Frugoni como secretario de Coordinación de Infraestructura, luego de que se revelaran inconsistencias en su declaración jurada patrimonial.

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La salida del funcionario se produjo tras una investigación periodística que expuso que omitió declarar siete departamentos en Miami, además de dos sociedades comerciales radicadas en Estados Unidos. Estas irregularidades no habían sido informadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según trascendió, la decisión estuvo influida por la presión pública y judicial generada a partir del caso. El propio Frugoni reconoció haber cometido un error al no incluir los bienes en su presentación oficial, lo que aceleró su salida del cargo.

Una denuncia por enriquecimiento ilícito

El exfuncionario quedó envuelto en una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la declaración de bienes, lo que agrava su situación legal.

Frugoni había asumido recientemente en el área de Infraestructura, tras desempeñarse como titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que había renunciado en diciembre de 2025 para integrarse al equipo del Ministerio de Economía.

El caso vuelve a poner el foco en los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos y en la obligación de transparentar activos tanto en el país como en el exterior.

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