Caputo aclaró la meta de reservas con el FMI y reveló que la compra de dólares superó las expectativas

El ministro de Economía, Luis Caputo , realizó una serie de aclaraciones sobre las metas de reservas que debe cumplir el Banco Central y las ubicó entre U$S10.000 y U$S17.000 millones.

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“La meta con el FMI es una sola: 10 mil millones de dólares. No hay tal cosa como una “meta de mínima” y una de “máxima”. Argentina casi nunca cumple con esta meta. Esta vez se cumplió y con 7 meses de anticipación. Una gran noticia”, destacó el ministro en un posteo.

Caputo afirmó que “los US$17 mil millones no son ninguna meta. Representan solo la expectativa máxima que teníamos con el viceministro Daza, en caso que las cosas salieran muy bien”.

Algunas aclaraciones para evitar que empiecen a repetir cosas que no son correctas: 1. La meta con el FMI es una sola: 10 mil millones de dólares. No hay tal cosa como una “meta de mínima” y una de “máxima”. Argentina casi nunca cumple con esta meta. Esta vez se cumplió y con 7… https://t.co/i502nJijol

El ministro sostuvo que US $24 mil millones es el número que daría si el ritmo de compras actual se mantuviera”. “Es decir, las compras vienen por encima de nuestro escenario más optimista, pero está muy lejos de ser nuestra expectativa”, indicó el ministro.

En otro orden, el ministro anunció que se aprobaron dos nuevos proyectos en el marco del RIGI. El gasoducto San Matías por una inversión total de US$1.300 millones para transportar 27MMm3/d de gas natural desde Neuquén al golfo San Matias en Río Negro.

“Este gasoducto está 100% dedicado a la exportación de GNL del proyecto de SESA, que ya había ingresado al RIGI el año pasado, y habilitará exportaciones de US$2.500 millones por año”, precisó Caputo.

“El otro proyecto es la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro en Salta y Catamarca. Este proyecto lo lleva adelante la compañía coreana Posco e implica una inversión total de USD 208 millones para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, lo que equivale a exportaciones de más de USD 300 millones por año”, cerró el jefe del Palacio de Hacienda.