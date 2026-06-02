Caputo anticipó cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, habló de la deuda y adelantó el IPC de mayo

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que el Gobierno nacional enviará al Congreso una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal , una iniciativa que busca incorporar cambios acordados en las últimas semanas con representantes de asociaciones de contadores de todo el país.

Luis Caputo confirmó la renuncia de un funcionario clave de su ministerio

Durante su exposición en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el funcionario también afirmó que los vencimientos de deuda que restan hasta el final de la gestión de Javier Milei “están completamente cubiertos” .

“Vamos a estar mandando una versión renovada de la Ley de Inocencia Fiscal”, señaló Caputo al referirse a las modificaciones que comenzaron a discutirse tras una reunión mantenida con entidades profesionales vinculadas a las ciencias económicas.

“Esa es la forma de bajar el riesgo argentino, no con una economía cerrada y un tipo de cambio apreciado” , agregó. El titular del Palacio de Hacienda mencionó que el compromiso y responsabilidad también debe ser asumido por las provincias y los municipios para que los cambios sean notorios.

En otro tramo de su exposición, Caputo confirmó la cobertura total para los pagos de deuda que restan completar bajo la administración libertaria. En total, rondan los US$31.000 millones.

“Están totalmente cubiertos por todo el mandato del Presidente”, deslizó; en la misma línea enfatizó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la relación que mantienen: “No puede ser mejor”, sumó.

“Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido que lo hiciéramos al 9,5% cuando lo podemos hacer al 6 por ciento por otros mecanismos”, aclaró Caputo.

Embed - Presentación del Ministro de Economía, en el CAMBRAS Business Day 2026.

Opinó sobre la inflación y anticipó el posible porcentaje de mayo

Consultado sobre la inflación, el funcionario se mostró optimista sobre el proceso de desinflación, adelantó que el IPC de mayo rondará entre el 2,2 y 2,5 por ciento y señaló al shock interno del 2025 como el factor principal por el que la tasa de inflación se aceleró diez meses consecutivos.

“Es cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional”, enfatizó.

Caputo se apoyó en los datos económicos de las últimas semanas para ratificar el rumbo económico, donde aseguró que en los próximos 18 meses “va a haber una recuperación que va a ser progresivamente mayor en el tiempo”.

Y reiteró que el 2027 será “un año atípico”, ya que la inflación seguirá a la baja y no habrá “revuelo político” por las elecciones presidenciales.

Por último, destacó la estabilidad económica lograda en medio del shock externo originado por el conflicto en Medio Oriente y sostuvo que la Argentina “se está pareciendo cada vez más a un país normal”.