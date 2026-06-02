2 de junio de 2026 - 16:12

El Gobierno confirmó que avanzará con la reforma electoral: "Las PASO cuestan US$ 250 millones"

A través del ministro del Interior, Diego Santilli, el oficialismo insiste en la importancia del proyecto de reforma.

El Gobierno busca avanzar con la reforma electoral

El Gobierno busca avanzar con la reforma electoral

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Para el Gobierno, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral, que elimina las PASO, entre otros puntos, y el ministro del Interior Diego Santilli volvió a mostrarse como uno de los promotores de la sanción al sostener que “la gente no quiere votar tantas veces”.

Leé además

Entre otros puntos, la norma incorpora una definición de peligro inminente, amplía las facultades de actuación de los efectivos y establece pautas para la intervención de personal retirado.

Ya rige la reforma policial que modifica reglas de actuación y uso de armas en Mendoza: los puntos clave

Por Jorge Yori
Se viene un nuevo bono de sueldo que estableció el Gobierno en el marco del a reforma laboral

Reforma laboral: el bono de sueldo sumará un dato que hasta ahora no veía el trabajador

Por Redacción Economía

Según informó NA, el funcionario se encuentra hablando del tema con los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada sobre esta iniciativa que construyó el asesor Santiago Caputo y que se presentó en abril pasado. Y tiene confianza de que puede ser tratado entre junio y julio, siempre y cuando exista consenso.

En este marco, Santilli realizó declaraciones para marcar la relevancia de que se apruebe en el Parlamento. “La gente no quiere votar tantas veces”, afirmó al defender una reforma que apunta a reducir costos y simplificar el sistema electoral. Para el integrante de la gestión Jaier Milei le puso números a las primarias obligatorias: dijo que cuestan a los argentinos hasta US$ 250 millones.

Diego Santilli
El ministro del Interior, Diego Santilli

El ministro del Interior, Diego Santilli

Santilli señaló, previo a su participación en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a gobernadores, que en el último tiempo la sociedad ha demostrado señales claras de rechazo hacia la multiplicación de instancias electorales.

"Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas", sostuvo. En ese sentido, afirmó que los argentinos no estarán dispuestos a concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades el año que viene.

"Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces", remarcó.

Por esta suma de motivos, habló de la importancia con el objetivo de eliminar las PASO, reducir costos para el Estado y simplificar el calendario electoral, algo que desde su visión tiene aval de la sociedad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El nuevo Fondo de Asistencia Laboral comenzará a aplicarse desde noviembre para trabajadores del sector privado.

Reforma laboral: cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones por despido

Por Redacción Economía
Cambia Mendoza negocia con sectores del peronismo la incorporación de nuevos artículos al proyecto original.

El cornejismo negocia con la oposición para ampliar el proyecto de reforma constitucional

Por Jorge Yori
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, encabezó la apertura de la White Hat Conference 2026 sobre ciberdelito.

Mercedes Rus abrió la White Hat Conference: "El ciberdelito es la criminalidad que más rápido ha avanzado"

Por Redacción Política
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia Buenos Aires. Foto: Aconcagua Radio.

Ministro de Axel Kicillof desestimó el indulto de Cristina Kirchner y sostuvo que no es prioritaria su situación judicial

Por Juan Carlos Albornoz