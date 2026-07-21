Se sumó otro municipio al congelamiento de sueldos y ya son tres los que han tomado esta medida por la crisis

Otro municipio se sumó al congelamiento de los sueldos del personal político para enfrentar la falta de recursos. Se trata de Santa Rosa , donde la justicialista Flor Destéfanis anunció que no aumentará los salarios del Poder Ejecutivo municipal debido al "difícil contexto económico" y "para garantizar los servicios".

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Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, Santa Rosa informó: "Por decreto municipal y en el marco del difícil contexto económico que atraviesa nuestro país, la Intendenta Municipal Dra. Flor Destéfanis anunció que se congelarán los sueldos de los funcionarios del ejecutivo hasta diciembre y comenzará a regir a partir de julio" (SIC).

El mensaje agrega: "La medida está orientada a preservar el equilibro fiscal y la sostenibilidad financiera del municipio teniendo en cuenta la disminución de los recursos coparticipables que recibe el Municipio".

"La decisión de la intendenta sostiene la necesidad de preservar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar la continuidad de los servicios a nuestros vecinos", dice el último párrafo.

El primer intendente en tomar esta decisión fue el radical Ulpiano Suárez , quien informó a principios de este mes que había decidido por decreto congelar los sueldos por seis meses hasta diciembre.

La norma alcanza a las autoridades superiores y extraescalafonarias del Departamento Ejecutivo, así como a los Juzgados Administrativos de Tránsito comprendidos en el Anexo A de la Ordenanza Presupuestaria anual.

Entre los argumentos expuestos, el decreto mencionó una disminución de los recursos coparticipables que reciben provincias y municipios, situación que llevó al Ejecutivo comunal a implementar medidas orientadas a preservar el equilibrio fiscal y la sostenibilidad financiera.

Luego a Suárez le siguió el justicialista Matías Stevanato, quien directamente aplicó un plan de ajuste que incluye una reducción del 20% de los cargos políticos, el congelamiento de los salarios de los funcionarios por tiempo indeterminado y un recorte del 20% de los gastos corrientes.

En el Gran Mendoza extendido, las seis comunas han reportado retrocesos en la recaudación por tasas. En el caso de Maipú, el impacto fue especialmente fuerte: la cobrabilidad cayó a un histórico 20% en junio.

Sin embargo, por ahora, el resto de los municipios (Las Heras, Guaymallén, Luján y Godoy Cruz) no han avanzado con el congelamiento de sueldos políticos.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli (UCR), descartó la necesidad de avanzar con un congelamiento salarial y sostuvo que el municipio ya viene ejecutando un esquema de ordenamiento financiero desde fines de 2025.

En Guaymallén, recordaron que el intendente Marcos Calvente (UCR) eliminó 70 cargos políticos en febrero de 2025, una reducción equivalente al 25% de la planta de funcionarios que tenía el municipio en ese momento.

Desde la gestión del intendente Esteban Allasino (Pro) también descartaron, por ahora, avanzar con un congelamiento salarial para los funcionarios.

En Las Heras, en tanto, el entorno del intendente Francisco Lo Presti (UCR) también descartaron por el momento una medida similar a la adoptada por Capital, Maipú y Santa Rosa.

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