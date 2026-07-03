Salarios de funcionarios: qué harán otros intendentes de Cambia Mendoza tras la decisión de Ulpiano Suárez

La decisión del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez , de congelar durante seis meses los salarios de los funcionarios municipales comenzó a generar repercusiones dentro de Cambia Mendoza .

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Sin embargo, por ahora, otros jefes comunales del oficialismo provincial descartan replicar la medida y aseguran que sus administraciones cuentan con previsibilidad financiera o que ya aplicaron políticas de austeridad para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

El anuncio de Suárez se conoció en un contexto de caída de los ingresos municipales . La comuna capitalina resolvió congelar las remuneraciones de sus funcionarios luego de solicitar un anticipo de coparticipación al Gobierno provincial para afrontar compromisos financieros, una situación que abrió el debate sobre el impacto de la merma en la recaudación.

Frente a ese escenario, otros municipios de Cambia Mendoza sostienen que la situación de sus cuentas es diferente y destacan medidas de ajuste implementadas con anterioridad.

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , descartó la necesidad de avanzar con un congelamiento salarial y sostuvo que el municipio ya viene ejecutando un esquema de ordenamiento financiero desde fines de 2025.

En ese sentido, afirmó: “Más que una medida aislada, la Municipalidad de Godoy Cruz viene aplicando una política integral de previsibilidad y austeridad financiera implementada desde noviembre de 2025, lo que hoy permite tener una comuna con cuentas ordenadas y equilibrio fiscal."

Luego explicó que esas políticas comenzaron con un decreto específico de austeridad: "Desde entonces, el Departamento Ejecutivo dictó un decreto de austeridad que implicó el congelamiento del personal de planta (salvo excepciones de extrema necesidad de servicio); además de decisiones administrativas como el recorte y la unificación de áreas."

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. Prensa Godoy Cruz

Respecto de la política salarial, aclaró: "En materia salarial, el Municipio sostiene su política de paritarias cuatrimestrales enfocada en resguardar el poder adquisitivo de los empleados municipales y garantizar la prestación de los servicios esenciales."

Asimismo, remarcó que las mejoras otorgadas durante las últimas negociaciones salariales no alcanzaron a la planta política. "Es importante destacar que los acuerdos paritarios recientes han incluido bonos no remunerativos orientados exclusivamente a los trabajadores, excluyendo de este beneficio al personal jerárquico y funcionarios."

Finalmente, diferenció la situación financiera de Godoy Cruz respecto de la Capital y concluyó: "Toda esta ingeniería financiera se ha logrado con recursos propios y sin solicitar anticipos de coparticipación, bajo la premisa histórica de la gestión: en Godoy Cruz se gasta menos de lo que ingresa, adecuando de forma eficiente los recursos a las necesidades reales de los vecinos".

Guaymallén destaca el ajuste político aplicado

En la Municipalidad de Guaymallén señalaron que no evalúan congelar los salarios de los funcionarios. Desde la comuna remarcaron que el principal ajuste ya se realizó sobre la estructura política.

Recordaron que el intendente Marcos Calvente eliminó 70 cargos políticos en febrero de 2025, una reducción equivalente al 25% de la planta de funcionarios que tenía el municipio en ese momento.

A esa decisión se sumó una disminución del 60% de los cargos políticos del Concejo Deliberante, medida que, según indicaron, permitió un ahorro cercano a los $500 millones anuales, recursos que fueron destinados a inversiones en seguridad vial para afrontar el control por la megaobra en el Acceso Este.

Intendente de Guaymallén, Marcos Calvente Archivo

Luján de Cuyo descarta medidas coyunturales

Desde la gestión del intendente Esteban Allasino también descartaron, por ahora, avanzar con un congelamiento salarial para los funcionarios. "En Luján de Cuyo administramos con previsión, orden y responsabilidad", señalaron desde el municipio ante la consulta de Los Andes.

Luego agregaron: "Creemos en una gestión que planifica antes que improvisa. Por eso, las decisiones vinculadas a la administración de los recursos no responden a una coyuntura, sino a una planificación sostenida que venimos llevando adelante desde el inicio de la gestión".

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y su par Ulpiano Suárez (Capital) Archivo

Las Heras no aplicará cambios

En Las Heras, en tanto, también descartaron por el momento una medida similar a la adoptada por la Ciudad de Mendoza.

Desde el entorno del intendente Francisco Lo Presti precisaron que los funcionarios percibieron un incremento del 0,4% en los salarios correspondientes al mes de mayo y aclararon que "no hay grandes variaciones salariales porque el salario está atado al gobernador y los legisladores provinciales".