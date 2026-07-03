El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y trasladó sus funciones a la Jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior , cuyas funciones pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete , encabezada por Diego Santilli , quien concentrará la coordinación política del Ejecutivo y mantendrá la relación con los gobernadores.

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La decisión quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026 , publicado en el Boletín Oficial, donde se argumenta que la medida responde a "razones de gestión".

"Por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros", señala el texto oficial.

El decreto también establece la creación de dos nuevas áreas dentro de la estructura del Poder Ejecutivo: la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios , ambas bajo la órbita directa de la Presidencia de la Nación.

Además, el Gobierno dispuso la conformación de dos nuevas vicejefaturas dentro de la Jefatura de Gabinete: una Vicejefatura de Gabinete y una Vicejefatura de Gabinete del Interior , con el objetivo de distribuir las nuevas responsabilidades derivadas de la reorganización administrativa.

Cómo queda conformado el Gabinete

Tras la eliminación del Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo quedó integrado por el jefe de Gabinete y ocho ministerios:

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Defensa.

Economía.

Justicia.

Seguridad Nacional.

Salud.

Capital Humano.

Desregulación y Transformación del Estado.

Por su parte, la Presidencia contará con las Secretarías General, Legal y Técnica, Inteligencia de Estado, Vocería Presidencial, Comunicación y Medios y Cultura.

Quiénes ocuparán las nuevas vicejefaturas

Mediante el Decreto 574/2026, el Gobierno aceptó la renuncia de Guillermo Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos y lo designó como Vicejefe de Gabinete.

Entre sus funciones estarán la articulación con el Congreso, el seguimiento de la agenda legislativa y la coordinación de áreas como Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

En tanto, el Decreto 575/2026 designó a Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior, luego de aceptar su renuncia como secretario de Interior.

La nueva dependencia tendrá bajo su órbita las áreas de Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

Nuevos funcionarios en Comunicación y Vocería

La reorganización también incluyó cambios en el área de comunicación oficial.

A través del Decreto 573/2026, Fabián Horacio Fernández fue designado como Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, tras dejar su cargo en la Jefatura de Gabinete.

Por su parte, mediante el Decreto 572/2026, el economista Adrián Osvaldo Ravier fue nombrado Secretario de Vocería Presidencial, una de las nuevas dependencias creadas por el Gobierno nacional.

Con esta reestructuración, la administración de Javier Milei profundiza el proceso de reducción y reorganización del Estado, centralizando funciones políticas y administrativas en la Jefatura de Gabinete.