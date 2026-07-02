Martín Menem cargó contra Kicillof y defendió la gestión de Milei: "Nosotros vamos a mostrar gestión"

El presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem , defendió la gestión del presidente Javier Milei , aseguró que el oficialismo trabajará por su reelección y lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , a quien responsabilizó por su desempeño como exministro de Economía.

Milei afirmó que la reforma del BCRA irá "más a fondo" y cruzó a exautoridades

Durante una entrevista con TN, Menem afirmó que "Kicillof tendría que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos" y lo calificó como "el peor ministro de Economía de la historia" . Además, sostuvo que La Libertad Avanza afrontará el próximo proceso electoral con la gestión como principal argumento.

El titular de la Cámara Baja también destacó la incorporación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, a quien definió como "un jugadorazo" y "un político de raza" . En ese contexto, minimizó las diferencias internas dentro del oficialismo y aseguró que "pensar diferente no es tener una interna" .

Asimismo, remarcó que el desempeño del Gobierno será evaluado por los resultados de su administración. "Al presidente lo van a juzgar por la gestión, y tenemos mucho para decir", afirmó.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Senado

Pronóstico económico y críticas al kirchnerismo

En materia económica, Menem pronosticó que el próximo índice de inflación se ubicará por debajo del 2% y aseguró que la tendencia continuará. "Va a seguir bajando, está todo dado", sostuvo.

También consideró que la recuperación económica dependerá de que la política no interfiera en el rumbo del Gobierno. "Si la política no jode como hizo el año pasado, toda la economía va a mejorar", señaló.

El dirigente oficialista afirmó además que la actual administración está "reconstruyendo a la Argentina de cero" y volvió a cuestionar al kirchnerismo por la situación heredada. En ese marco, aseguró que "el kirchnerismo fue una catástrofe" y reconoció que la recuperación demandará tiempo, aunque expresó confianza en la evolución de la economía.

Optimismo sobre la recuperación

Menem sostuvo que existen señales positivas para el crecimiento y recordó las dificultades económicas que, según indicó, atravesaba el país antes del cambio de gobierno. También reconoció que todavía hay sectores que no perciben plenamente la recuperación, aunque manifestó que los beneficios llegarán de manera gradual.

"Empatizamos absolutamente con todas las personas a las que todavía no les llegó, pero les va a llegar más temprano que tarde", concluyó.