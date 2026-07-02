2 de julio de 2026 - 23:00

Milei afirmó que la reforma del BCRA irá "más a fondo" y cruzó a exautoridades

Javier Milei defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuestionó el esquema vigente desde 2012 y respondió con fuertes críticas a Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce.

Milei justificó los cambios en el BCRA y lanzó duras críticas a dos exfuncionarios.

Milei justificó los cambios en el BCRA y lanzó duras críticas a dos exfuncionarios.

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei salió al cruce de las críticas formuladas por los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce, quienes cuestionaron la intención del Gobierno de modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria.

Leé además

Diego Santilli negocia con gobernadores la reforma electoral para eliminar las PASO

Reforma electoral: el Gobierno negocia "colectoras" con gobernadores para suspender las PASO

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei junto junto al embajador Peter Lamelas, Karina Milei y Pablo Quirno a bordo del portaaviones USS Nimitz durante ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos. (foto archivo)

Denunciaron penalmente a Milei por autorizar ejercicios militares de EE.UU. en Argentina

Por Redacción Política

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario defendió la iniciativa oficial y lanzó fuertes cuestionamientos hacia ambos economistas. "Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que, dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición", escribió.

La defensa de la reforma monetaria

En un extenso mensaje titulado "Fin de la brutalidad monetaria", Milei sostuvo que la Carta Orgánica vigente, modificada en 2012, presenta un problema de diseño porque asigna múltiples objetivos a un único instrumento de política económica.

Para respaldar su planteo, mencionó el principio de Tinbergen, según el cual cada objetivo económico requiere una herramienta independiente para alcanzarlo. En ese marco, afirmó que la política monetaria y la política fiscal deben cumplir funciones diferenciadas para lograr metas como el crecimiento económico y la estabilidad de precios.

Críticas al esquema aprobado en 2012

El Presidente cuestionó especialmente la reforma impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que otorgó al Banco Central demasiados objetivos simultáneos.

Según expresó, esa modificación representó una "declaración de ignorancia", ya que asignó cinco objetivos distintos a la política monetaria, situación que, de acuerdo con su interpretación, contribuyó al proceso inflacionario de los años posteriores.

En ese sentido, sostuvo que esa dinámica comenzó a revertirse a partir de 2024.

El objetivo del Gobierno

Milei reafirmó que uno de los pilares de su programa económico consiste en volver a una Carta Orgánica con un objetivo principal: preservar el valor de la moneda. "Si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible será un gran paso en la dirección correcta", señaló.

Además, anticipó que la modificación prevista para el Banco Central no se limitará únicamente a ese aspecto. "La reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún", concluyó, antes de cerrar el mensaje con su habitual consigna: "¡VLLC!".

Las declaraciones del Presidente llegaron después de que Marcó del Pont y Pesce, ambos expresidentes del Banco Central, expresaran públicamente sus reparos sobre el proyecto oficial, una de las reformas económicas que el Gobierno busca impulsar dentro de su estrategia para consolidar el esquema monetario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente, Javier Milei 

Uno de cada tres argentinos sostiene la gestión del presidente Milei, según una encuesta

Facundo Correa Llano, uno de los diputados de La Libertad Avanza que escucharon al presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

"Entusiasmo por la reelección": qué dijeron los diputados libertarios tras la reunión con Milei

Keiko Fujimori.

Milei habló con Keiko Fujimori tras su triunfo en Perú y celebró un nuevo bloque regional "frente al socialismo"

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Santilli: Milei "va a volver a ganar" y Kicillof "es el peor gobernador de la historia de Buenos Aires"