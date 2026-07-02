"Entusiasmo por la reelección": qué dijeron los diputados libertarios tras la reunión con Milei

El presidente Javier Milei tuvo una extensa reunión con los diputados y senadores libertarios en la Casa Rosada . Por supuesto que allí estuvieron los legisladores de Mendoza. Dos de ellos, Facundo Correa Llano y Mercedes Mechi Llano dejaron sus impresiones sobre el encuentro, que incluyó a Karina Milei y Martín Menem , entre otros.

"Se ve un bloque cohesionado, con unas definiciones muy nítidas y un Presidente muy firme en sus convicciones, muy seguro del rumbo, que logró transmitir muchísimo entusiasmo ", expresó Mechi Llano a la salida de la Casa Rosada y poco después de que hubiera terminado el encuentro. En este contexto, no dudó en sostener que Milei "quiere ir por la reelección" y su equipo también.

Con fervor militante, Llano contó detalles de la reunión, que se dividió en dos partes y hasta incluyó un coffe break en el medio para que la tropa se despejara. En la primera etapa se presentaron los equipos de trabajo, se habló del vínculo entre el Legislativo y el Ejecutivo y hubo "algunas definiciones en materia de estrategia". En la segunda, después de las medialunas, el único protagonista fue Milei .

"Fue una reunión para entusiasmar, motivar y organizarse , y también para definir temas de agenda, como la reforma política ", indicó la legisladora, ante la pregunta de si se abordó en el encuentro la eliminación de las PASO . Y respecto del discurso de Milei , Llano afirmó que el Presidente "explicó todos los aspectos que tiene en cuenta a nivel valorativo, filosófico y doctrinario para la toma de de decisiones, que es un equilibrio entre eficiencia y alcance del bienestar del del mayor número".

| La diputada nacional Mercedes "Mechi" Llano señaló, en diálogo con el periodista de Aconcagua Radio Gustavo Abu Arab, que el Presidente y su equipo "quieren ir por la reelección". Fue después de que Javier Milei tuviera una larga reunión con su tropa legislativa en la… pic.twitter.com/oD8D0TdbH9

"En una segunda parte, también muy alentadora, presentó el modelo económico , con perspectiva muy positiva en materia de de progreso", agregó.

"Yo pertenezco a otro partido político que es el Demócrata, que integra el bloque de La Libertad Avanza, pero desde afuera y como integrante veo un bloque muy consolidado, fuerte, con mucha oxigenación", aseguró respecto de la unidad del partido de Milei.

Y agregó respecto del Presidente: "Se lo vio muy seguro y respondió un montón de inquietudes de los legisladores, porque al final de su exposición se dio un diálogo muy fluido. Él se mostró abierto a cualquier tipo de planteo de distinta índole. Se ve un Presidente muy firme en sus convicciones, muy seguro del rumbo".

Por su lado, Facundo Correa Llano, quien además de ser diputado nacional preside el partido La Libertad Avanza en Mendoza, fue -fiel a su estilo- muy breve en sus conceptos, pero calificó el encuentro como "excelente".

"Nos explicó lo que se viene, una Argentina en crecimiento. Así que, la verdad, con mucha expectativa de todo lo que se viene en los próximos 18 meses", sostuvo Correa Llano.

En lo referente a las elecciones, aseguró que no se habló específicamente de eliminar las PASO, pero sí del impulso de "una reforma electoral".

También reconoció que en la agenda del Presidente está el Banco Central, pero no dio detalles. "Se va a trabajar sobre la carta orgánica", esbozó este miércoles bajo el sol de la tarde, mientras recorría a pie el trayecto que une a la Casa Rosada y la Plaza de Mayo.