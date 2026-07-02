Turismo: Cornejo celebró una inversión turística en medio de la discusión por el Emetur

En un contexto marcado por el debate sobre el presente del turismo mendocino y el rol del sector privado en las políticas públicas, el gobernador Alfredo Cornejo encabezó este jueves la inauguración del Howard Johnson Alcántara Boutique Hotel , el primer establecimiento de esa cadena internacional en Mendoza.

Turismo: en qué consiste el proyecto legislativo de reorganización público-privada del Emetur

Durante el acto, el mandatario puso el foco en las inversiones privadas, defendió la estrategia turística de la Provincia y sostuvo que el crecimiento del sector es producto del trabajo conjunto entre el Estado y los empresarios.

El nuevo hotel está ubicado en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo , y se incorpora a la red de Howard Johnson Argentina con una propuesta orientada tanto al turismo de ocio como al turismo de reuniones.

El establecimiento cuenta con habitaciones, espacios de bienestar, salón para eventos sociales y corporativos, jardines de bajo consumo hídrico y criterios de sustentabilidad.

Acompañaron al mandatario provincial el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino ; la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa ; la vicepresidenta del organismo, Cynthia Maggioni ; el presidente de Howard Johnson Argentina, Alberto Albamonte , además de empresarios e inversores.

La actividad se realizó mientras continúa la discusión pública sobre el funcionamiento del Emetur, luego de que el diputado provincial de Fuerza Patria, Lucas Ilardo, presentara un proyecto para modificar la estructura del organismo e incorporar al sector privado con participación en la conducción.

La iniciativa generó un cruce con Testa y reavivó un planteo que desde hace tiempo realizan distintos referentes empresariales vinculados a la actividad turística.

La apuesta por la inversión

Durante su discurso, Cornejo afirmó que el posicionamiento alcanzado por Mendoza como destino turístico responde, en gran medida, al compromiso del sector privado.

"Mendoza ha ganado una marca turística y ese crecimiento ha sido posible por un sector privado muy pujante", sostuvo el mandatario.

En ese sentido, añadió que desde el Estado "hemos hecho nuestra parte, pero son los inversores quienes han hecho posible consolidar la marca Mendoza, junto con nuestros atractivos naturales, nuestra organización y nuestra institucionalidad".

El Gobernador destacó además que, pese al contexto económico nacional, la provincia continúa captando inversiones vinculadas a la hotelería.

"En solo dos años hemos inaugurado 14 hoteles, incluido este. Si hoy existen 14 nuevos proyectos hoteleros es porque hay empresarios que no solo apuestan al presente, sino también al mediano y largo plazo, porque ven en Mendoza una enorme potencialidad", aseguró.

Alfredo Cornejo - Luján de Cuyo 1 El gobernador, Alfredo Cornejo, en la inauguración del Howard Johnson Alcántara Boutique Hotel en Luján de Cuyo.

Asimismo, repasó algunas de las políticas impulsadas por la Provincia para fortalecer la actividad turística. Mencionó la mejora de la conectividad aérea y terrestre, la ampliación de infraestructura estratégica y los proyectos vinculados al turismo de montaña.

"Hemos renovado completamente la conectividad aérea y terrestre, seguimos ampliando infraestructura estratégica y tenemos proyectos muy ambiciosos para potenciar especialmente el turismo de montaña. Queremos sostener y fortalecer la marca Mendoza", expresó.

Cornejo también resaltó el impacto económico de la actividad y sostuvo que actualmente el turismo representa el 6,5% del empleo provincial, aunque planteó como objetivo que alcance el 10%.

El debate por el rol del sector privado

Las declaraciones del Gobernador se producen en momentos en que la participación empresarial dentro del Emetur volvió al centro de la discusión.

El proyecto presentado por Ilardo propone transformar el organismo en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, donde la Provincia conservaría el 55% del capital accionario y el sector privado tendría representación dentro del directorio.

Según el legislador kirchnerista, la intención es incorporar a empresarios y cámaras con voz y voto en las decisiones estratégicas vinculadas a la promoción turística.

Desde el oficialismo rechazaron esa propuesta. La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, cuestionó la iniciativa al considerar que presenta problemas jurídicos y defendió el esquema vigente de participación empresarial mediante el Consejo Consultivo de la Actividad Privada, órgano creado por la Ley 8.845.

En paralelo, distintos referentes del sector turístico vienen planteando la necesidad de profundizar esa participación. Desde cámaras empresariales señalaron que actualmente existe un espacio de diálogo con el Gobierno, aunque consideran que debería avanzar hacia mecanismos institucionales que otorguen mayor incidencia en la planificación y promoción del destino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2072636929502232869?s=48&partner=&hide_thread=false La llegada del primer hotel Howard Johnson a Mendoza es una muy buena noticia para nuestra provincia.



Cada nueva inversión privada genera empleo genuino, fortalece el turismo y demuestra que Mendoza sigue siendo un lugar confiable para invertir. En los últimos dos años ya se… pic.twitter.com/EuXufikTQy — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 2, 2026

La mirada del sector privado

El presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, Marcelo Rosental, sostuvo que el objetivo es que la participación privada sea permanente y no dependa de decisiones políticas circunstanciales.

“Lo ideal es que el sector privado tenga una participación real en las estrategias de promoción y mejora del sector y que esa intervención sea institucional y se encuentre establecida para este o cualquier otro periodo”, expresó Rosental.

En la misma línea, el referente turístico del Valle de Uco Diego Stortini planteó la necesidad de ampliar la representación territorial y profesional dentro del organismo, aunque aclaró que ello no implica reemplazar el rol del Estado sino fortalecer la articulación público-privada.

“No para reemplazar al Estado sino para mejorar la toma de decisiones, bajar la burocracia y hacer una política turística más federal, más profesional y más orientada a resultados”, destacó Stortini.

La incorporación de una nueva cadena internacional

Durante el acto, el presidente de Howard Johnson Argentina, Alberto Albamonte, destacó la expansión de la firma en el país y sostuvo que Mendoza reúne las condiciones para seguir desarrollando inversiones hoteleras.

Según indicó, la cadena cuenta actualmente con 43 establecimientos en funcionamiento y proyecta inaugurar otros diez durante este año. Además, remarcó que el nuevo hotel contribuirá a generar empleo formal y ampliar la oferta turística de la provincia.

Inauguración Hotel Luján de Cuyo

Por su parte, Testa consideró que la llegada de la marca representa "una excelente noticia para Mendoza" porque amplía la oferta de alojamiento de calidad y constituye una nueva muestra de confianza del sector privado en el destino.

La funcionaria sostuvo que este tipo de inversiones generan empleo, fortalecen las economías regionales y contribuyen al posicionamiento de Mendoza dentro del mercado turístico nacional e internacional. Además, afirmó que el Emetur continuará trabajando junto al sector privado para impulsar nuevas inversiones y consolidar el crecimiento de la actividad.