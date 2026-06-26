Mendoza potencia el turismo de reuniones con un enfoque en sostenibilidad y alianzas estratégicas

En un paso decisivo para el fortalecimiento de la industria de eventos en la provincia, el Mendoza Bureau llevó a cabo una intensa jornada de capacitación y articulación institucional en el hotel Hilton Mendoza.

Bajo la premisa de buscar un equilibrio entre la rentabilidad del negocio y el impacto social positivo, la entidad avanzó en una agenda que posiciona a la sostenibilidad como el eje central del turismo de reuniones del futuro.

El taller "Claves para una Gestión Responsable", realizado el pasado 22 de junio, reunió a profesionales y estudiantes de Turismo, Relaciones Institucionales y Medio Ambiente. El consultor Fabián Piqué , principal orador del evento, enfatizó la urgencia de que Mendoza desarrolle sus propias herramientas técnicas. Según Piqué, es fundamental generar “un manual de sostenibilidad de eventos, la medición de la huella de carbono y un legado ético, social y ambiental para las futuras generaciones” .

El especialista también destacó la importancia de aprender de otras plazas nacionales, como Córdoba e Iguazú, para “alinear los objetivos del evento con las necesidades de la ciudad anfitriona, fomentando la colaboración local, la economía circular y la educación ambiental” .

Durante la jornada se formalizaron dos convenios estratégicos que marcarán el rumbo de la entidad por los próximos dos años. El primero de ellos se firmó con la Municipalidad de Guaymallén , con el fin de convertir al departamento en un polo de atracción para congresos y ferias.

El intendente Marcos Calvente destacó el potencial del sector privado en la zona, señalando que “el departamento vive un momento inédito de inversión privada, que está interesada en el desarrollo de la infraestructura y servicios para el turismo. Este convenio es muy potente y una herramienta estratégica para dar un mejor destino a esas inversiones”. Mediante este acuerdo, el municipio brindará apoyo institucional y logístico, mientras que el Bureau se encargará de la captación de eventos y la formación técnica.

Por otro lado, el acuerdo con la Universidad del Aconcagua (UDA) fortalecerá el Observatorio de Turismo de Reuniones. Oscar Lamattina, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, explicó que alumnos de la carrera de Turismo y Hotelería realizarán pasantías para relevar datos estadísticos, los cuales integrarán el reporte anual que se envía a la Secretaría de Turismo de la Nación.

Hacia un destino sostenible

El panel de experiencias locales, moderado por Silvana Biagiotti, contó con la participación de referentes de Sheraton Hotel, Centauro Cocina y Universo Vigil, quienes compartieron sus prácticas de sustentabilidad en el enoturismo.

Como cierre, el presidente del Mendoza Bureau, Miguel Osimani, subrayó que la colaboración entre los sectores público, privado y académico es el único camino para el éxito de su gestión. “Hoteles, bodegas, restaurantes y prestadores de servicios, nos tenemos que preparar para construir un destino sostenible, y un futuro sustentable para esta actividad en Mendoza”, concluyó el directivo.

Con estas acciones, el Mendoza Bureau reafirma su misión de promover a la provincia como una sede de excelencia para congresos y eventos corporativos a nivel internacional, basándose en la integración y la mejora continua de sus actores.