Se viene un fin de semana frío en Mendoza: baja la temperatura y se esperan heladas parciales

El panorama meteorológico para Mendoza cambiará de rumbo a partir de este sábado. Tras una jornada de viernes marcada por la inestabilidad en alta montaña y registros de viento Zonda en sectores de la precordillera, el ingreso de una masa de aire frío proveniente del sector sur comenzará a hacer sentir el invierno con mayor rigurosidad en todo el llano provincial.

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Según los datos provistos por la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se prevé un fin de semana con nubosidad en disminución, pero con un ambiente notablemente más frío y la probabilidad de heladas en los oasis productivos.

Para mañana sábado , se espera una jornada con poca nubosidad y el establecimiento de condiciones estables, aunque acompañadas por un marcado descenso de la temperatura .

La circulación de viento del sector sur se mantendrá activa desde las primeras horas de la mañana de manera débil en gran parte del territorio, intensificándose levemente hacia la tarde en la zona Este con ráfagas de entre 20 y 25 km/h. En la zona de alta montaña, el cielo se presentará totalmente nublado durante la primera mitad del día, con una tendencia a despejarse hacia la tarde. El Sistema Integrado Cristo Redentor se mantiene monitoreado y operable dentro de sus ventanas horarias habituales, sujeto a la visibilidad y el hielo en calzada.

Pronóstico del SMN para Mendoza para el 27-07-2026 Pronóstico del SMN para Mendoza para este sábado 27 de junio SMN

Tendencia para el domingo 28 de junio: se acentúa el frío

El domingo consolidará la tendencia de enfriamiento. Aunque el cielo se presentará mayormente despejado y con alta radiación solar durante todo el día, la mínima rozará el punto de congelación en el Gran Mendoza y se ubicará por debajo del cero en las zonas rurales.

Máxima estimada: 12°C

Mínima proyectada: 1°C

Alerta por heladas: Los servicios meteorológicos locales advierten la presencia de heladas parciales a generales en los oasis productivos durante la madrugada del domingo, especialmente en los sectores más bajos del Valle de Uco y en el departamento de Malargüe, donde los termómetros podrían marcar registros de entre -2°C y -3°C.

Hacia el inicio de la próxima semana, se prevé que las condiciones de estabilidad continúen con tardes frescas que difícilmente superen los 13°C, consolidando un cierre de junio plenamente invernal en toda la provincia. En tanto, el Sistema de Alertas Tempranas del SMN no registra alertas vigentes por fenómenos extremos para el llano mendocino en el corto plazo.