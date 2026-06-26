Los Andes en Chile: Mendoza busca fortalecer la logística para poder exportar minerales

Chile (Enviado especial). El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu , participó de un encuentro binacional realizado en la ciudad chilena de Los Andes, donde funcionarios y referentes del sector analizaron los desafíos logísticos que implicará el desarrollo de la minería argentina.

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El funcionario sostuvo que la infraestructura de transporte será determinante para acompañar las futuras exportaciones de minerales hacia los puertos del Pacífico.

Según explicó Vargas Arizu, cerca del 70% de los minerales producidos en el oeste argentino saldrían por puertos chilenos, mientras que el resto tendría como destino Rosario. Además, destacó que el 11% de los camiones que circulan en Argentina pertenecen a Mendoza , un dato que, según señaló, refleja el peso de la provincia como nodo logístico. También estimó que las inversiones deberán acompañar el crecimiento previsto para los próximos 10 o 15 años .

Durante el encuentro, Vargas Arizu valoró la realización de la jornada en una ciudad con fuerte tradición minera y remarcó la oportunidad de fortalecer el trabajo conjunto entre ambos países.

" Tenemos mucho que aprender de la minería de Chile ", afirmó el ministro. También destacó que el desarrollo de los proyectos argentinos dependerá de la capacidad para utilizar los puertos del vecino país como vía de exportación.

En ese sentido, explicó que la mayor parte de la producción minera utilizará esa salida. "El 70% de los minerales seguramente pasarán por aquí y otros irán a Rosario", sostuvo.

De acuerdo con el funcionario, la coordinación entre ambos países será clave para acompañar el crecimiento de la actividad. Vargas Arizu señaló que el desafío no será únicamente productivo, sino también logístico, ya que la infraestructura actual deberá adaptarse al incremento del transporte de cargas.

Infraestructura e inversiones pendientes

Uno de los principales planteos del ministro estuvo centrado en la necesidad de modernizar el Paso Internacional hacia Chile. Según indicó, la falta de inversiones acumulada durante años obliga ahora a planificar obras de gran magnitud.

"El paso nuestro no se le ha invertido en muchos años", dijo. Luego agregó: "Vamos a tener que hacer grandes inversiones si queremos sacar todo el mineral que pensamos sacar en los próximos 10 o 15 años".

El funcionario explicó que en el encuentro participaron autoridades nacionales y provinciales de ambos países, entre ellas el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, además del embajador argentino y representantes chilenos vinculados a la actividad minera y la logística.

Según Vargas Arizu, mientras otras áreas trabajan sobre el desarrollo de la minería, el aporte de Mendoza pasa por consolidar la infraestructura necesaria para movilizar la producción.

Mendoza apuesta a consolidarse como nodo logístico

El ministro también destacó el papel que ya ocupa Mendoza en el transporte terrestre de cargas y enumeró algunos de los proyectos que la provincia considera prioritarios.

"La logística, Mendoza es logística, tiene que ser perfeccionada", sostuvo. En esa línea, recordó que "el 11% de los camiones que se mueven en Argentina son de Mendoza", una cifra que, a su juicio, demuestra la importancia estratégica de la provincia.

Además, señaló que el Gobierno provincial avanza con el desarrollo del hub logístico de Luján de Cuyo y con un nuevo centro en San Martín. Según explicó, ya fueron concesionados y expropiados los terrenos necesarios para este último proyecto.

Vargas Arizu también mencionó otras obras consideradas fundamentales para acompañar el crecimiento de la minería, entre ellas la variante Palmira y nuevas intervenciones sobre la Ruta Nacional 7.

El tren vuelve a aparecer en la agenda

El transporte ferroviario fue otro de los temas que surgieron durante la jornada binacional. Para el ministro, el volumen de minerales que se proyecta exportar obliga a pensar en soluciones de largo plazo.

"Acá se ha hablado mucho de un tren, porque, básicamente, los minerales tienen que ser transportados por tren", afirmó.

El funcionario reconoció que se trata de un objetivo que demandará tiempo y recursos. "Eso va a llevar un tiempo e inversiones importantes", advirtió.

Como perspectiva, Vargas Arizu expresó su expectativa de que el encuentro permita avanzar en acuerdos entre ambos países para fortalecer la infraestructura necesaria. "Esperamos que el resultado sea muy bueno", afirmó al cierre de la jornada, convencido de que la integración logística será uno de los factores decisivos para el desarrollo de la minería en Mendoza y la región.