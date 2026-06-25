Ciclo Pilares IA: Diego Tahan explicó cómo la inteligencia artificial permite detectar cuellos de botella en la logística

La inteligencia artificial aplicada a los negocios concentra la atención de empresarios, profesionales y referentes tecnológicos que participan este jueves del ciclo Pilares IA , que se desarrolla en el Hilton Mendoza Hotel. Con salas colmadas y una fuerte demanda de consultas sobre casos concretos de implementación, uno de los espacios más esperados es el dedicado a Logística e Industria 4.0 .

Ciclo Pilares: "La tecnología atraviesa a toda la minería y esas exigencias se trasladan a los proveedores"

En este eje temático, especialistas del sector comparten experiencias sobre transformación digital, automatización y gestión basada en datos . Entre ellos se destaca Diego Tahan , CEO de Empresas TAHAN, quien expuso cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta estratégica para optimizar operaciones logísticas complejas en distintos países de la región.

Al presentar la estrategia de transformación de Empresas TAHAN, Diego Tahan explicó que la incorporación de inteligencia artificial no responde únicamente a una cuestión tecnológica, sino a una visión integral del negocio. " Nos enfocamos en tres aspectos fundamentales: las personas, los procesos y la tecnología ", afirmó al describir los pilares sobre los que construyen la innovación dentro de la compañía.

En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos es la disponibilidad de talento con competencias adecuadas para el nuevo escenario digital. " Hoy hacen falta habilidades para leer datos, adaptarse a los cambios y trabajar con herramientas digitales ", sostuvo. Para el empresario, la formación tradicional todavía no genera profesionales con las capacidades que demanda la transformación tecnológica que atraviesa la logística internacional.

Tahan remarcó que la actividad logística enfrenta diariamente una enorme cantidad de variables que afectan la planificación y la ejecución de los servicios. Desde cambios climáticos hasta interrupciones en corredores internacionales o diferencias regulatorias entre países, la operación requiere cada vez más capacidad de análisis y adaptación.

La transformación cultural y el desarrollo de habilidades digitales fueron señalados como desafíos centrales para las empresas.

"Tenemos una gran variabilidad del sistema", explicó al enumerar factores como cortes en la cordillera, situaciones políticas regionales, distintos tiempos aduaneros y operaciones de temperatura controlada. A esto se suma la gestión de una extensa red de proveedores distribuidos en varios mercados. "Más del 80% de nuestras operaciones se realizan con proveedores externos", indicó, destacando la necesidad de contar con información precisa y actualizada en tiempo real para sostener la eficiencia operativa.

El desafío cultural detrás de la transformación digital en las empresas

Aunque la tecnología ocupa un lugar central en el proceso de modernización, Tahan aseguró que el principal obstáculo aparece en el plano humano. "Lo más difícil que nos tocó y nos sigue tocando es la transformación cultural", afirmó durante su exposición.

Según explicó, la resistencia al cambio aparece en distintos niveles de la organización y requiere un trabajo constante de acompañamiento. "Hay personas que llevan años haciendo las cosas de determinada manera", planteó, al tiempo que destacó la necesidad de involucrar a los equipos en cada etapa de implementación. La empresa dejó atrás modelos de adopción más rígidos y comenzó a construir soluciones junto a los usuarios. "Nos dimos cuenta de que había que preguntarle a la persona, había que armar las consultas y las herramientas de acuerdo con quien las iba a utilizar", sostuvo.

Como parte de esa estrategia, Empresas TAHAN incorporó células ágiles y equipos interdisciplinarios que trabajan de manera colaborativa entre distintos países. "Estamos logrando que un gerente de Brasil le cuente a un operador de Chile por qué hacen las cosas de determinada manera y cómo puede mejorarse el proceso", ejemplificó.

Automatización, análisis de datos y monitoreo en tiempo real para optimizar la operación

Uno de los avances presentados por el ejecutivo estuvo vinculado a la automatización de procesos vinculados a la gestión de flotas, combustible, mantenimiento y documentación operativa. A través de distintos desarrollos internos, la compañía logró consolidar información que anteriormente se encontraba dispersa en múltiples sistemas y registros.

Gracias a ese trabajo, hoy pueden relacionar indicadores clave de desempeño. "Podemos vincular la forma de manejo con el consumo de combustible, las novedades correctivas y distintos indicadores operativos", explicó Tahan. El uso de datos también permitió detectar cuellos de botella y comprender con mayor precisión dónde se producen las demoras dentro de la cadena logística.

"Antes había variables que directamente no medíamos", reconoció. Ahora, en cambio, la empresa puede identificar cuánto tiempo demanda cada etapa de una operación, desde procesos aduaneros hasta tareas administrativas, generando información para la toma de decisiones estratégicas.

Inteligencia artificial conversacional y autogestión para proveedores y clientes

Otro de los proyectos destacados fue la incorporación de herramientas de inteligencia artificial conversacional orientadas a mejorar la experiencia de proveedores y colaboradores. Empresas TAHAN desarrolló un portal multipaís con asistentes virtuales capaces de responder consultas y validar documentación de forma automática.

"El bot puede indicar si la documentación cargada es correcta o rechazar una factura automáticamente cuando falta información", explicó. La herramienta busca reducir tiempos administrativos, evitar errores recurrentes y brindar respuestas inmediatas a quienes participan de la operación.

Además, la compañía avanzó en la utilización de plataformas que permiten consultar información empresarial mediante lenguaje natural. "Ahora podemos hacer preguntas directamente sobre la base de datos y obtener respuestas sin necesidad de construir reportes complejos", señaló Tahan al describir una evolución que simplifica el acceso a la información para los distintos niveles de la organización.

“Somos una logística que quiere adelantarse a la tecnología”

Sobre el final de su presentación, Diego Tahan resumió la visión que impulsa la transformación de Empresas TAHAN frente a un escenario cada vez más competitivo y digitalizado. "No somos una empresa tecnológica que hace logística. Somos una empresa de logística y transporte que quiere adelantarse a la tecnología", afirmó.

El ejecutivo consideró que el sector deberá convivir cada vez más con plataformas digitales y nuevos modelos de negocio, por lo que la incorporación de herramientas basadas en datos e inteligencia artificial dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. "Sabemos que vamos a competir con plataformas y modelos digitales. Para hacerlo, tenemos que ser una empresa de transporte con tecnología", sostuvo.

En ese camino, la organización instaló una pregunta permanente dentro de sus equipos para impulsar la mejora continua: "¿Estamos aprovechando todo el potencial que la inteligencia artificial y los datos nos permiten?". Según Tahan, esa búsqueda constante de aprendizaje y adaptación es la base del cambio cultural que hoy atraviesa a toda la compañía.